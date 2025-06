Dos vinos, dos historias: la esencia detrás de Bodegas Protos

El vino representa un símbolo arraigado en la historia, la cultura y la vida cotidiana de muchas sociedades, especialmente en países como España. Desde tiempos antiguos, ha acompañado rituales, reuniones familiares y momentos de ocio, convirtiéndose en una expresión tangible del carácter y la diversidad de los territorios que lo producen. En España, ocupa un lugar destacado dentro de la economía y la identidad nacional. De hecho, el enoturismo se ha consolidado como un motor económico clave en nuestro país: en 2023 creció con un 25,16%, según la Federación Española de Enología.

Las zonas rurales donde se ubican las bodegas y los viñedos que dan forma a esta bebida milenaria cuentan con un papel fundamental en la elaboración, crianza y conservación del vino. Desde la selección de la uva hasta el proceso de maceración y embotellado, cada paso hasta su consumo final es clave para disfrutar de un aroma y sabor de calidad.

Bodegas Protos es una de las marcas más reconocidas en el sector vitivinícola español. Por su localización en la provincia de Valladolid, esta bodega se adscribe a la D.O. Ribera del Duero, a la D.O. Rueda y a D.O. Cigales, garantizando así el potencial de los vinos criados en estas zonas. Dentro del amplio catálogo de vinos de Bodegas Protos destacan dos opciones que ensalzan el verdadero valor del vino: Carroa 2021, la nueva apuesta de Bodegas Protos, y Aire de Protos 2024, su vino rosado más provenzal.

Dos vinos que brillan por sí mismos

Desde las suaves colinas de la D.O. Cigales situadas también en la provincia de Valladolid, hasta el corazón de la Ribera del Duero, tanto el vino Carroa 2021 como Aire de Protos 2024 nacen con el alma propia y el sello de una bodega que lleva más de 90 años honrando la tierra que la vio nacer. Tal es la popularidad de la exquisitez de sus vinos que la bodega ha sido elegida por tercer año consecutivo como una de las 50 más admiradas del mundo por la prestigiosa revista especializada en bebidas alcohólicas Drinks International.

El vino Carroa 2021 es un homenaje a los senderos de la Ribera del Duero que transcurren junto al río ofreciendo panorámicas naturales impresionantes. Caminos que cruzan viñedos centenarios, transmitiendo tradición en cada paso. Este vino en concreto está elaborado 100% con uva tinta de viñedos de la provincia de Burgos, cultivado en las laderas y con microclimas que capturan el carácter único y celebran la diversidad de altitudes, suelos y tradiciones de la zona. El Carroa 2021 destaca por su vendimia manual, su cuidadosa elaboración y su fermentación en barricas nuevas de roble francés.

En la copa se percibe la esencia de fruta madura y madera, de forma muy sutil, garantizando, al mismo tiempo, una textura envolvente y fresca. Su aroma recuerda a frutos del bosque, además de contar con sutiles toques de vainilla, coco, especias y cedro. Es un vino que se descubre a sorbos, como las buenas historias, con calma y atención, dejándote llevar.

Por otro lado, el Aire de Protos de 2024 se caracteriza por ser elegido como el mejor rosado de España en los Premios Verema 2024. En su sabor podemos encontrar esencia frutal, con toques que nos recuerdan al melocotón, los cítricos o los frutos rojos, aromas ligeros pero con carácter que lo hacen muy fácil de beber. Una opción fresca, sedosa y elegante que quedará grabada en la memoria de quienes disfruten de una copa de este vino.

En cuanto a la uva, Aire de Protos de 2024 está elaborado con una mezcla atrevida y muy cuidada: Tempranillo, Garnacha, Albillo, Verdejo y Viura. Dando lugar a un vino delicado, aromático y con mucha personalidad, ideal para maridar con platos ligeros, cocina internacional o simplemente para brindar en buena compañía.

De este modo, aunque ambos vinos se presentan como opciones distintas a la hora de disfrutar de esta bebida, comparten una esencia común: surgen de la visión de Bodegas Protos, donde cada etiqueta refleja una interpretación auténtica y cuidadosa del origen, del tiempo y de los detalles. Son vinos que permanecen fieles a su identidad y a lo que buscan transmitir.