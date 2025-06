Andrea Redondo, asesora financiera: "La inversión con la que hice un 1000% de beneficio en tres semanas fue..."

Las criptomonedas son ya una realidad también para muchos españoles. Según el Banco Central Europeo, un 9 % de la población adulta posee criptoactivos, el doble que en 2022.

En este contexto creciente de interés por nuevas formas de inversión, la asesora financiera Andrea Redondo, fundadora de El Club de Inversión, defiende que apostar por activos digitales puede ser rentable siempre que no se caiga en la pura especulación.

"Para mí hay varias categorías de criptomonedas: están las altcoins de verdad y las que vamos a llamar memecoins. Estas últimas, por mis estrategias de inversión, sé que podría llegar a ganar mucho dinero pero por mis principios no invierto en ellas porque me parece especulación y yo busco inversión", asegura la experta.

En el caso de las altcoins, Andrea Redondo advierte de que "es más raro quedarse atrapado", siempre que la persona se mueva en el top 20 o top 50 y siempre según tu perfil de riesgo.

Redondo pone el foco en la estrategia a largo plazo y el análisis del riesgo. En su caso, dice mantener solo proyectos sólidos y bien posicionados. Entre sus activos favoritos destaca las dos grandes criptomonedas: Bitcoin y Ethereum.

En cuanto a Bitcoin, reconoce que nunca ha vendido: "A día de hoy, nunca he vendido un Bitcoin, pero sí que lo tienes que permutar (cambiar) porque si quieres llegar a una criptomoneda más pequeña no lo puedes comprar, entonces sí que lo he tenido que sacrificar. En el caso de Ethereum más de lo mismo y por eso, porque confío en los fundamentales", asegura.

Andrea Redondo considera las criptomonedas como uno de los seis pilares de inversión que recomienda a sus alumnos y seguidores. Los otros cinco son la bolsa, el sector inmobiliario, los negocios, las materias primas y las inversiones alternativas. Todo, dice, debe formar parte de una estrategia con visión de conjunto.

Sin embargo, la asesora financiera descarta la idea de enriquecerse de la noche a la mañana. Frente a la imagen del "pelotazo", Andrea apuesta por una gestión del riesgo bien medida: "Hay que entender que el enriquecimiento no es un evento o no es me toca la lotería, recibo una herencia... Eso es un evento que estadísticamente es bastante improbable que ocurra. Entonces es un proceso, es algo que tienes que ir trabajando", advierte.

¿Existen oportunidades excepcionales?

Lejos del concepto de "pelotazo" al que muchos asocian la inversión en criptomonedas, Andrea Redondo prefiere hablar de un concepto mucho más meditado: "Sí que hay una cosa que yo no lo llamo pelotazo porque es distinto, es lo que yo llamo los accidentes positivos de riqueza, que es algo completamente diferente".

"El pelotazo es especulación: es compro este activo a ver qué pasa. Para mí los accidentes positivos de riqueza es algo completamente diferente: yo tomo riesgos calculados donde estoy dispuesta a perder esta cantidad pero en cambio el potencial de ganancias es ilimitado", explica Redondo.

Su ejemplo más claro lo vivió hace años con una inversión en cripto: "La mejor inversión que he hecho en términos porcentuales es en una criptomoneda. Hace muchos años hice 1.000 % en tres semanas", algo que no ha vuelto a conseguir jamás asegura.

"Sé que fue algo puntual, pero no me forré de un día para otro porque yo había invertido muy poquito por esa gestión del riesgo. Lo que realmente quieres es tener muchos accidentes positivos de esa índole para poder ir haciendo crecer el patrimonio pero no confiarlo todo a una carta. Eso es muy importante", advierte.

Las claves de la libertad financiera

Andrea Redondo también ofrece una serie de consejos prácticos para quienes parten desde un sueldo medio: "Lo primero es tener el fondo de emergencia o de seguridad constituido. Va a depender mucho del perfil de persona. Si eres una persona joven que todavía vives con tus padres ahí te puedes permitir tener solo uno o dos meses. En cambio si nos vamos al opuesto, de un padre o una madre de familia, ahí a lo mejor te tengas que ir a 6 o incluso 12 meses".

Con ese término medio de seis meses de ahorros de emergencia, Redondo vuelve al ejemplo para aquellos que quieran iniciarse en la inversión: "Si necesitas 1.000 € al mes, pues ten ahorrado 6.000 € y luego más allá de eso ya sí empiezas a invertir".

La clave, insiste, está en conocerse a uno mismo y evaluar el perfil de riesgo. Para eso recomienda hacer un test financiero: "Va a depender de tu perfil de inversor porque es muy distinto si tienes un perfil más agresivo o más conservador. Yo misma tengo uno en mi página web. Haces el perfil y te dice si eres más conservador o agresivo".

Ella misma alcanzó la libertad financiera siendo muy joven y lo atribuye a cuatro factores: "La disciplina, el rigor, la paciencia y el conocimiento", asegura.