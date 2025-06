Silvia Blasco, experta en vivienda, sobre los pisos turísticos: "Hay 100.000 que no se están comercializando"

El Registro Único de Alquileres Turísticos es una medida con el objetivo de regular los alquileres vacacionales buscando un mayor control de este sector y transparencia.

El 1 de julio es la fecha máxima que tienen estos inmuebles para conseguir un número de identificación único para anunciarse en plataformas. Aquellos que incumplan esta medida tendrán que enfrentarse a serias multas.

No obstante, varios han expresado la gran dificultad para conseguir este número. Así, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas Turísticas (Fevitur), Silvia Blasco, habló sobre ello en el programa 120 Minutos en Telemadrid.

Los registradores "no dan abasto"

Los periodistas de Telemadrid comentaron que este código es útil para registrarse en plataformas como Booking o Airbnb y las solicitudes para obtenerlo han ido en aumento. Al menos 20.000 de dichas solicitudes se han hecho desde enero.

El Colegio de Registradores contó a los periodistas que "no dan abasto" y que llevan a cabo el proceso lo más rápido posible.

Así, desde Fevitur se comunicó que con esto "hay en juego mucho dinero, más de 8.000 millones en este trimestre del año, en verano", reportó el periodista.

De esta forma, Fevitur advirtió que en estos meses de julio, agosto y septiembre al menos un 70% de este tipo de apartamentos no podrían operar por no conseguir el número. Además, si este porcentaje permanece sin poder registrarse los siguientes meses, se perderían hasta 5.000 millones.

Menos pisos de alquiler en verano

Blasco explicó al programa 120 Minutos que el motivo por el que ha sido tan compleja la gestión del registro no es por falta de capacidad.

"La verdad es que no es que no haya capacidad, es que no entendemos el criterio que han utilizado los registradores para poder obtener el código que, ya tenemos en nuestro ámbito comunitario y no está siendo validado", comentó.

Añadió que "ha habido criterios arbitrarios que no hemos entendido muy bien desde la federación". Con esto hizo énfasis en que la federación, "somos los primeros interesados en que este dato no nos afecte negativamente".

Así, explicó que entiende que esta medida contribuye "no solo a nivel social, sino económico de todo el país", expuso Blasco.

Por esto, comentó que "nos hemos encontrado con que si bien tenemos números de registro perfectamente validados en nuestra comunidad autónoma, los registradores de la propiedad nos lo han denegado".

Esto tiene como consecuencia que "teniendo en cuenta que son 507.000 viviendas turísticas registradas legalmente en las comunidades autónomas, se han podido registrar solo 100.000", expresó.

Así, especificó que "no es que seamos perezosos, es que llevamos 6 meses tratando de acomodarnos a este Real Decreto que, también, estaba firmando una orden ministerial, que es lo extraño".

"Uno firma un Real Decreto y debe tener ya la puesta en marcha clara para que todo el mundo tenga un criterio sobre el que basarse y poder realizar sus registros", comentó la presidenta de Fevitur.

Relató también que "considerando que no estamos pudiendo registrarnos y ya estamos legalmente registrados en nuestra comunidad autónoma, si se diera el apagón en las plataformas, perderíamos serían las reservas".

Blasco analizó los datos concluyendo que "de las 507.000 viviendas legalmente registradas en sus comunidades. Las cifras que arrojan las fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que se comercializan 358.000 viviendas".

Así, expresó que teniendo en cuenta los datos "hay 100.000 viviendas que no se están comercializando, es decir que no estamos creciendo exponencialmente".

La presidenta de Fevitur aprovechó para hacer una distinción importante que afecta mucho a ciertas comunidades en el momento de determinar si estos pisos operan de manera legítima o no.

En este tópico, comentó que "Una cosa es que municipalmente no se pueda llevar a cabo esa actividad turística porque son viviendas residenciales y otra cosa es que no tengan su número de registro".

Con esto, habló sobre aquellos pisos turísticos en edificios residenciales que muchas veces se encuentran con objeciones de los vecinos alegando su ilegalidad: "Lo cierto es que están legalmente registrados en su comunidad autónoma".

"Es posible que no tengan la compatibilidad urbanística requerida, pero eso no quiere decir que sean ilegales", sentenció Blasco.

De esta manera, se entiende, en el caso de que esta situación no llegue a una resolución, significaría para la economía española una alta pérdida de dinero en turismo o la expansión de alquileres turísticos ilegales.