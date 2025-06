Ni cacahuetes ni nueces: este es el fruto seco que se está agotando en todo el mundo por una tendencia

El chocolate Dubái se ha convertido en un dulce viral en la red social TikTok, tanto es así que varias marcas chocolateras han empezado a producirlo.

Este producto consiste en chocolate de leche relleno de crema de pistacho y la masa turca kadaifi. Desde su estreno por parte de una marca chocolatera de origen árabe, generó furor en las redes sociales.

No obstante, esta fama ha traído consigo otra consecuencia que advirtió el periódico británico Financial Times: un desajuste que derivó en la escasez de pistacho y que ha disparado sus precios.

La historia del chocolate Dubái

El chocolate Dubái hizo su aparición en el año 2021 y fue creado por la marca emiratí FIX Dessert Chocolates bajo el nombre "Can't Get Knafeh of It".

Una chica influencer grabó un vídeo en TikTok reaccionando al postre, el cual acabó recibiendo 120 millones de visitas y se volvió una tendencia viral. Esto aumentó considerablemente la venta de este chocolate.

Tanto fue así que la fiebre generada por querer probar el chocolate Dubái y el creciente aumento de la demanda, también trajo como consecuencia que otras marcas imitaran la receta, por ejemplo, Lindt o Hacendado de Mercadona.

Esto trajo como consecuencia que el precio de una libra de pistacho pasase de costar 7,65 dólares a 10,30 dólares, según la compañía CG Hacking & Sons Ltd., que reporta que el mercado de este fruto seco está "prácticamente agotado".

A esto se suma que en Estados Unidos, uno de los mayores comerciantes de pistacho del mundo, la cosecha del fruto seco se redujo el año anterior, aunque fue de mayor calidad, dejando por fuera los pistachos sin cáscara, utilizados a nivel industrial.

Por esto, la oferta disponible ya era baja y sumado a la alta demanda por dicho chocolate, se genera una escasez por este fruto seco, que puede verse reflejada en los estantes de los supermercados y los precios.

Al furor del chocolate Dubái se sumó un aumento de demanda por la crema de pistacho y los dulces con este fruto seco. Esto también ha contribuido a la falta de oferta de este producto.

La industria chocolatera ya pasaba por una crisis con el cacao, así que, sumando la escasez pistacho, es probable que los precios de este producto acaben subiendo. Sobre todo teniendo en cuenta la guerra comercial y los aranceles de Donald Trump.

El furor en el mercado

Marcas como la chocolatera Lindt hicieron imitaciones más económicas de la versión original de FIX. No obstante, la más famosa fue la versión hecha por los supermercados Lidl.

Estas tabletas fueron parte de una venta de edición limitada con un precio de 4,49 euros (la versión de FIX Chocolates Desserts cuesta 16,45 euros).

La venta duró unos días únicamente durante los cuales se vendieron al menos 72 tabletas por minuto, llegando a agotarse en cuestión de horas.

Muchas personalidades de redes sociales hicieron vídeos sobre dichas tabletas, mientras que otros de los compradores revendieron el producto en plataformas como Vinted.

¿Quiénes producen pistacho?

Como fue explicado anteriormente, Estados Unidos es uno de los grandes exportadores de este fruto seco. Al haber lidiado con una mala cosecha el año anterior, el mundo ya se encontraba en una situación complicada en este respecto.

Irán es el segundo gran exportador y productor de pistacho en el mundo y en marzo de 2025, exportó 40% más de este producto a los Emiratos Árabes Unidos que en los 12 meses anteriores.

España, por su parte, es el primer exportador de pistacho en Europa y quinto en el mundo. En la actualidad han aumentado las hectáreas dedicadas al cultivo de este fruto de 900 a 80.000 hectáreas.

No obstante, el 90% de la producción española de pistacho es exportada a países como Estados Unidos, Alemania e Italia.

¿Por qué hay tanta escasez por un chocolate?

Además del auge por el chocolate Dubái, el pistacho es un fruto seco que requiere una inversión inicial de entre 5.000 y 10.000 euros.

A esto hay que sumarle los costos por la plantación de una hectárea que supone al menos 1.500 euros y el mantenimiento de los cultivos que suelen oscilar entre 1.000 y 3.000 euros.

Por otro lado, el tiempo de producción, es decir, hasta que los pistacheros comienzan a producir frutos, puede ser hasta los 3 o 7 años después de la plantación.

Así, es un fruto que requiere abundante tiempo de espera y dinero, por lo que tras una mala cosecha, es preciso esperar con calma a la siguiente, que se cree que dará frutos en Septiembre de 2025.