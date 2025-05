Pablo Ródenas, abogado: “Si no hay inspecciones serias las jornadas abusivas seguirán campando a sus anchas”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consiguió que el Congreso de los Diputados aprobara el Proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Sin embargo, todavía falta la luz verde del Congreso de los Diputados.

Pablo Ródenas, abogado en el bufete Ródenas Abogados, compartió en su red social TikTok (@rondenas_abogados) un vídeo explicando qué significa realmente esta reforma y cómo se aplicaría en las empresas.

Explicó que esto no significa que ahora los trabajadores saldrán todos los días antes, sino que cada empresa tendrá que plantear cómo aplicar este cambio, y aclaró que dicha medida no es sinónimo de ruina para los negocios.

¿Cómo se aplicaría esta reforma?

"La nueva reforma dice que la jornada laboral será de 37 horas y media semanales, pero ojo, no tires fuegos artificiales todavía", explicó Ródenas.

Continuó aclarando que "aquí hay truco, las empresas podrán compensar esas horitas de más con vacaciones o pagos adicionales, así que, spoiler, no vas a salir del curro una hora antes mágicamente".

Teniendo esto en cuenta, explicó el abogado que "en muchos convenios ya aplican jornadas más cortas, así que en sectores como la construcción o en la industria del metal, esto será como ajustar 3 días al año".

Nuevamente, es importante recalcar que esto es una suposición, ya que la ley en sí, como fue explicado anteriormente, no ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados.

De esta manera, Ródenas explicó que "¿Dónde está la chicha de verdad? En el control del cumplimiento, porque, seamos sinceros, si no hay inspecciones serias, las jornadas abusivas seguirán campando a sus anchas".

Uno de los apartados dentro del proyecto de ley está relacionado con el sistema de fichaje. Se exige que todas las empresas funcionen con un nuevo registro de horario digital.

Dicho registro consiste en que se implante un sistema que permita identificar al trabajador correctamente con el objetivo de evitar y eliminar las horas extras no remuneradas.

Aquellas empresas que no cumplan con este nuevo sistema de fichaje, tendrán que hacer frente a una dura multa de hasta 10.000 euros.

Otro de los factores que ha generado revuelo e incertidumbre es el coste que recaería en las empresas a raíz de esta nueva normativa.

Sobre esto, el abogado, sin escrúpulos, aclaró que "para los catastrofistas que dicen que esto va a llevar a la ruina, por favor, una subida media de 200 euros anuales no va a hundir a nadie".

Dicho costo estaría relacionado en que varias empresas y negocios, con este nuevo horario, tendrían que compensar por el trabajo 'perdido' contratando a más personal. Esto sobre todo se podría ver en restaurantes o pequeñas empresas.

Así, Ródenas no dudó en sentenciar y concluir que "si una empresa no puede asumir esto, igual ya estaba pidiendo pista para cerrar. Vamos, que la culpa no es de la reforma, es de pésima gestión".