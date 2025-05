Enrique García, experto en la declaración de la Renta: “Los españoles pueden ahorrar hasta 3.000 euros en su IRPF”

La declaración de la Renta ya ha comenzado a andar. Y pondrá su punto final esta campaña el próximo 30 de junio.

Aquellas personas que todavía no la han hecho deben saber que hay una serie de deducciones tanto nacionales como autonómicas que les benefician.

Gracias a las mismas, y según Enrique García, CEO de TaxDown, “los españoles pueden ahorrar hasta 3.000 euros en su IRPF”.

Y añade: “Muchos de los usuarios que no reclaman este dinero, no lo hacen por desconocimiento y es que, al realizar el borrador, estas deducciones no aparecen aplicadas”.

A continuación, te mostramos cuáles son dichas deducciones que los españoles pueden utilizar en materia de movilidad y transporte en la declaración de la Renta.

Deducciones nacionales y autonómicas

Según la guía elaborada por TaxDown, a nivel estatal hay dos deducciones cuyo fin es estimular la compra del coche eléctrico.

La primera tiene que ver con la compra de este tipo de vehículos, pudiendo ahorrar un 15% del importe de la adquisición, sobre una base máxima de 20.000 euros. Es decir, un alivio fiscal de hasta 3.000 euros.

Eso sí, es requisito indispensable que el vehículo se haya adquirido el año pasado.

La otra deducción tiene que ver con la instalación de la infraestructura necesaria para la recarga de estos vehículos eléctricos. Esta medida permite deducir un 15% del gasto total de las cantidades utilizadas para dicha instalación.

En este caso, se deberá haber realizado la instalación entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

A nivel autonómico, en Asturias se puede deducir el 15% de las cantidades satisfechas por la compra de un vehículo eléctrico nuevo o de kilómetro cero. La base máxima de deducción es de 50.000 euros por automóvil.

En Castilla y León la deducción es similar: 15% por la compra de un vehículo eléctrico con un límite máximo de deducción de 4.000 euros por automóvil.

Mientras que en La Rioja, la deducción autonómica está enfocada a la adquisición de bicicletas de pedaleo no asistido, pudiendo deducir el 15% del importe.

Por último, la Comunidad Valenciana permite a los contribuyentes desgravar el 10% de las cantidades abonadas para la compra de estos automóviles nuevos.

También hay una exención fiscal para los afectados que sufrieron daños en sus coches y motos por la dana.