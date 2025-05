Andrés González, experto en inversión: "Si estás de alquiler tienes un gasto, y si pagas una hipoteca, tienes un activo"

La clásica pregunta sobre si conviene más comprar o alquilar una vivienda sigue generando debate, especialmente en un contexto donde los precios del alquiler se han disparado.

En muchos casos, estos precios se acercan peligrosamente a las cuotas hipotecarias, lo que alimenta aún más la discusión sobre qué opción resulta más conveniente.

Para el experto en inversión Andrés González, la respuesta no es única, pero sí está llena de matices clave que muchas veces se pasan por alto.

¿Hipoteca o alquiler?

Durante una conversación reciente en el pódcast 'Tengo un Plan', González reflexionó sobre la tendencia de algunos gurús financieros a recomendar no comprar nunca la casa en la que uno vive, argumentando que ese dinero podría destinarse a inversiones más rentables. Pero para él, esa lógica solo aplica a un perfil muy concreto.

"Puedo llegar a entender el discurso de ciertas personas que tienen todos los conocimientos", reconoce. Sin embargo, aclara rápidamente que ese camino no es para cualquiera: "Eso sería para personas que lo tengan todo muy claro y de verdad estén dispuestas a invertir durante 20 o 30 años", explica.

El propio Andrés, con años de experiencia y disciplina, admite que mantener ese compromiso a largo plazo no es sencillo: "Si soy un tío hiper disciplinado y llevo invirtiendo 10 años... todavía me quedarían otros 20 más", reflexiona. Y añade: "Es que, a lo mejor, ni alguien como yo puede mantener esos hábitos en algún punto del camino".

González también introduce un factor emocional que a menudo no se considera en los cálculos fríos: la estabilidad y bienestar de tener una vivienda propia. "Hay una parte del gusto de poder vivir en tu casa, de la tranquilidad que te da tener tu casa, que no se puede medir en términos económicos", afirma, aclarando que lo dice "un tío que lo calcula todo con números".

En cuanto a la comparación directa entre alquiler e hipoteca, lanza una idea contundente: "Si estás de alquiler tienes un gasto, y si pagas hipoteca, tienes un activo". En ese sentido, la vivienda no solo cumple una función habitacional, sino también patrimonial: "Ese activo, el día de mañana, lo heredarán tus hijos o lo venderás y te jubilarás en Costa Rica", dice con tono realista.

Por eso, Andrés es tajante al señalar: "Si tu alquiler es algo muy similar a lo que sería tu hipoteca, es mucho mejor tener la hipoteca y que el activo sea tuyo", especialmente en personas que no tienen una estrategia de inversión clara: "Sobre todo en personas que no sepan invertir o que no saben lo que están haciendo".

Más allá de la rentabilidad, el experto no pierde de vista la importancia de tener un respaldo material a largo plazo. "No te la puedes jugar a que dentro de 30 años pase lo que sea y no tengas un inmueble", advierte. Y subraya el valor de esa seguridad: "Eso es una seguridad que tampoco está pagada".

Eso sí, hay una condición previa para que comprar tenga sentido: tener claro el lugar donde uno quiere asentarse. "No me sirve de nada que quieras comprar si no sabes dónde quieres vivir", remarca.

Porque, como dice al final, cuando se tienen todos los elementos a favor, "no hay color entre tener un gasto y un activo el día de mañana".