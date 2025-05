Eli Defferary, asesora financiera: “Hemos descubierto una cláusula abusiva que está en todas las hipotecas”

La asesora financiera, Eli Defferary, habló en el pódcast Cancelled de Víctor Domínguez, mejor conocido en redes sociales como Wall Street Wolverine. La experta comentó sobre una cláusula existente en los contratos de hipotecas que calificó como una "cláusula abusiva avanzada".

Dicha cláusula, explicó, fue descubierta por un grupo de abogados, expertos en finanzas y peritos, que evaluaron los contratos de hipotecas y descubrieron este gran problema que estaba dejando a muchas personas en deuda. Defferary explicó que "se ha bautizado como hipotecas redal o hipotecas fake".

Así, comentó la experta que este tipo de hipotecas son aquellas que "no tienen forma de cálculo o si lo tienen es erróneo". Por esto, muchas personas se pueden encontrar con deudas en sus hipotecas que no siempre se mantienen en la misma cifra.

Para ilustrar mejor "el gran problema que esto supone", Defferary optó por dar un ejemplo: "Es como si yo ahora te presto 3.000 euros y te digo, 'vale me lo tienes que devolver en un año', y tú me dices 'perfecto, pero yo te lo voy a ir devolviendo como pueda'. Yo te digo 'vale, pero en un año me tienes que devolver el dinero'".

Ahora bien, el problema surge, continuó la experta, en que al mes siguiente "yo llego y te digo 'oye me debes 200 euros' y tú me dirás 'si yo te dije que te lo iba a ir devolviendo como pueda, tú y yo no hemos acordado una cantidad'. Esto mismo es lo que ocurre con estos contratos", explicó Defferary.

"Hay muchas personas a las que por esto se les está quitando la vivienda"

La asesora de finanzas, como fue dicho anteriormente, declaró que "hemos descubierto una abusividad avanzada, una cláusula abusiva avanzada, por la cual el Banco de España ya nos ha dado la razón dos veces y hay un juzgado que también, y la tienen absolutamente todas las hipotecas".

"La mayoría de la gente no se cuestiona que tenga algo raro en su hipoteca", comenzó explicando Defferary, "te lo empiezas a cuestionar cuando dices: 'veo que igual no voy a empezar a llegar a final de mes', ahí lo miras todo y dices: 'Llevo 25 años pagando y esta deuda no baja, algo raro tiene que haber'".

Así, ese "algo raro" ocurriendo con la hipoteca es que en el contrato no ha quedado fijada una forma de cálculo "y si lo tienen es erróneo". Es decir, que la persona víctima de dichas hipotecas acaba pagando unas cantidades mucho superiores a las que de verdad le correspondían.

Defferary comentó también que en vista de la situación "las personas no tienen forma de cálculo en su hipoteca", porque no hay una fórmula como tal para calcular cuánto es preciso pagar y que eventualmente desaparezca la deuda, según explica la experta.

Viéndolo desde esta perspectiva, resolver esta situación significaría que muchas personas recuperarían grandes cantidades de dinero. "Hay muchas personas a las que se les está ejecutando por impago y quitándoles la vivienda, que no debería ocurrir teniendo en cuenta que tienen esto en el contrato".

Además, según Defferary "esto el Banco de España lo sabía desde el año 2002 y no hizo nada, porque de haberlo hecho habría evitado miles de desahucios". Continuó la asesora financiera explicando que una de las teorías consiste en que "un contrato estaba mal y se reimprimió y efectivamente se fue replicando, pero ¿a tantísima gente? Es que hablamos de 23 años de hipotecas".

¿Esto tiene solución?

Según comentó la experta, su equipo llevó esta situación al Congreso de los Diputados, justamente para buscar una solución y evitar que siga ocurriendo este tipo de prácticas.

"Lo que se propuso en el Congreso fue una ley para intentar que todas las hipotecas pasen una especie de ITV (Inspección Técnica) y que no se agrave este problema", contó Defferary.

También aclaró que mucha gente piensa que esta práctica solo afecta a las hipotecas variables, no obstante "afecta también a las hipotecas a tipo fijo", sentenció.

"Porque no se han determinado las cantidades a devolver entonces cuando nosotros tenemos este tipo de cláusula, en el contrato no está determinado cómo tú me vas a devolver el dinero mes a mes", comentó.

Por otro lado, es preciso acotar, este tipo de hipotecas también son llamadas "sin fórmula", ya que, como fue expuesto, no queda especificado de manera clara cómo se debe devolver el dinero prestado.

Teniendo esto en cuenta, y expuesto en otras palabras, al no existir una fórmula clara en el contrato para la devolución del dinero, puede convertirse en 'una deuda infinita', ya que los intereses, que es lo que diferencia a ambos tipos de hipotecas, están fijados, lo que no está fijado en sí es el cómo devolver el dinero, es decir, las cuotas o mensualidades, por esto afecta a ambos tipos de hipotecas.