César Rivero, experto inmobiliario: "Esto es lo que necesitas hoy en España para comprar una casa y ahorrar"

Hay un viejo refrán que dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y esta es la máxima que muchos aplican a diferentes campos de la vida. Especialmente, en el apartado económico, ya que cada vez más expertos apuestan por este tipo de teorías. Por ello, para aquellos que carecen de los recursos deseados, una buena forma de cumplir el objetivo es apostando por inversiones.

Sin embargo, para invertir hay que tener principalmente dos cosas. La primera de ellas, es lógicamente algo de capital. Sin dinero, aunque sea a través de un préstamo, no podemos hacer nada. Y en segundo lugar, una mínima base de conocimientos para poder gestionar bien nuestros recursos. Y es que una de las claves que defienden los nuevos gurús económicos es que las inversiones son la forma correcta de reivindicarse contra las fallas del sistema.

Muchas personas reclaman que con el mercado actual en el que los salarios no suben y los precios no paran de crecer, hay que buscar otro tipo de soluciones para seguir creciendo y labrando nuestro imperio. Por ello, algunos como es el caso de César Rivero, reclaman mayor actividad, valentía y decisión en nuestros movimientos.

Por ejemplo, a la hora de comprar una vivienda, muchas personas se dan cuenta que con su salario tienen complicado o imposible acceder a la casa de sus sueños o, al menos, a un inmueble en propiedad. Rivero defiende que en lugar de quejarnos por nuestra situación, lo que debemos hacer es actuar para intentar cambiar las cosas.

Uno de los consejos que da va muy ligado a la formación, ya que una de las vías para generar más ingresos es buscar aquellas cualidades que mejor se paguen en el mercado. De esta manera, en poco tiempo, podremos reunir ese dinero que necesitamos de la manera más eficiente. Es lo que necesitamos hoy en día para, por ejemplo, comprarnos una casa o ahorrar.

¿Qué se necesita para comprar una casa en España?

Una de las vías por las cuales una persona puede hacerse con una casa es heredando. Especialmente si somos jóvenes, ya que a cierto rango de edad se presuponen pocos ingresos. Sin embargo, César Rivero, experto inmobiliario, asegura que un joven en España puede comprarse una casa si sabe cómo hacerlo aunque no proceda de una donación familiar.

"Sí, por supuesto. Pero va a depender del esfuerzo individual de cada uno. Es que muchas personas a día de hoy parece que son alérgicas a la meritocracia y al esfuerzo. Evidentemente, con un sueldo medio en España a día de hoy es muy complicado acceder a un alquiler, a una hipoteca y mucho menos tener capacidad de ahorro como para poder comprar una".

Sin embargo, aunque nuestro salario sea bajo, no está todo perdido. Hay formas de aumentar nuestras ganancias: "Aquí la cuestión no es que mi sueldo no me llega, es cómo puedo aumentar el dinero que estoy generando mes a mes gracias a habilidades que estén mejor pagadas en el mercado. Porque si tú hoy cobras un sueldo de mierda es porque tu valor en el mercado es un valor de mierda".

Rivero se pone duro y se hace preguntas: "Entonces, ¿cómo puedo pagar el alquiler de una casa a día de hoy? ¿Cómo puedo tener capacidad de ahorro? ¿O cómo puedo comprar una vivienda? Tengo que tener nuevas habilidades que estén mejor pagadas para que cuando salga a ofrecerlas al mercado obtenga más ingresos".

"Esto me permite generar un sueldo mayor o generar unas ganancias mayores". Para Rivero, la clave está en producir. "Entonces no es tanto, no puedo acceder a la vivienda, sino que no genero lo suficiente como para acceder a la vivienda". Aunque este especialista en inversiones asegura que las dificultades no solo afectan al sector inmobiliario. "Pero no solo a la vivienda, a cualquier bien de primera necesidad".

"Es que la comida está más cara, los coches están más caros, las casas están más caras, la ropa está más cara y esto no va a dejar de ser así porque salgas a manifestarte o te quejes de que papá Estado no te brinda la posibilidad de entrar en una casa o no te brinda la posibilidad de conseguir alimentos más baratos. Es que esto va a seguir subiendo y tu poder adquisitivo cada día va a ser menor".

Esta situación de la que advierte es el mantra de la inflación, por lo que es absolutamente real. Y para combatirlo mira hacia las competencias adquiridas que nos permitan vendernos mejor: "Entonces puedes hacer dos cosas, quejarte, echar balones fuera y echar la culpa a otros o responsabilizarte de tu situación y saber que lo que estás cobrando a día de hoy es por lo que tienes en la cabeza y si quieres cobrar más, tendrás que aumentar esas habilidades".