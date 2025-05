Soy experto en economía y esto es lo que tienes que hacer antes de pedir una hipoteca: "Te ayuda a tomar la decisión correcta"

Una de las acciones que más preocupación y tensión nos genera siempre son las inversiones. Ese momento en el que ponemos en juego nuestro dinero sin la certeza de que podamos obtener una rentabilidad. La diferencia antes de encarar estos movimientos está en si nuestra inversión se produce con un dinero extra, es decir, que realmente no nos hace falta, o si por el contrario comprometemos un dinero que necesitamos o incluso que no tenemos. Y es ahí donde entran en juego los préstamos.

Uno de los préstamos o créditos más habituales en la vida de todos son las hipotecas, ese dinero que pedimos a un banco para afrontar, generalmente, la compra de una propiedad como una vivienda o un local. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que no podemos presentarnos frente a nuestra entidad financiera para que sean ellos quienes nos aconsejen sobre cómo mover nuestro dinero. Al menos de primeras y sin una base clara.

Casi todos los expertos advierten que debemos llevar una idea preconcebida y que en base a eso nos dejemos aconsejar. Pero que el primer paso debe darlo uno mismo. Así lo explica el experto financiero Antonio Rivas Rodríguez, quien asegura que si tenemos intención real de adentrarnos en el mundo de las inversiones, lo primero que debemos hacer es formarnos hasta un cierto nivel.

Por ello, preguntar "¿por dónde empiezo a invertir?" no puede ser nunca el principio. Esto se debe a que cualquier persona o entidad que nos aconseje sacará un beneficio y es por ahí por donde empezamos a perder dinero. Y quien no lo haga, no será una fuente fiable a la que acercarse. Rivas, que suele dar consejos a sus seguidores a través de sus redes sociales, ofrece una serie de claves para aquellos que son nuevos en este mundo con el objetivo de que eviten cometer fallos de principiantes.

Los más importantes son sin duda esos dos, no acudir a nuestro banco a preguntarles de cero y, sobre todo, tener en cuenta el riesgo que supone confiar en aquellos que nos prometen que sus consejos y que su tiempo no vale dinero. Ya que nadie regala nada y menos en el universo de las inversiones y de las hipotecas. Por eso, hay que apostar por la formación.

¿Cómo acertar con nuestra hipoteca?

Antonio Rivas lo tiene muy claro: "No empieces por preguntarle a tu banco cuál es el producto que más se adapta a ti, porque ya te adelanto que ninguno". Este experto en inversiones arranca de manera tajante para terminar con uno de los mitos más extendidos. Nuestro banco, por mucho que nos haya dado buenos resultados durante nuestra vida, nunca va a tratar nuestro dinero como lo haríamos nosotros. Por lo tanto, la manera de medir el riesgo es muy diferente.

En esa línea, este especialista también nos aconseja que hay que desconfiar de aquellos que nos ofrezcan su ayuda y sus consejos sin cobrar una comisión ya que nadie trabaja gratis. "No existe algo así como un almuerzo gratis. Si dicen que no te están cobrando nada, es porque de alguna manera lo hacen por detrás". Por ello, Rivas apunta a que hay que estar atentos a "las comisiones innecesarias y abusivas".

Este experto hace hincapié en esa idea de que nadie valora y protege nuestro dinero como nosotros mismos. Por ello, hay que estar plenamente confiados cuando decidimos poner nuestros ahorros en manos ajenas: "Te están cobrando de más o, si no cobran nada, son empresas que no van a ser rentables. Y si no saben ser rentables, yo no pondría mi dinero en sus manos".

Para poder invertir bien, debemos saber qué estamos haciendo con nuestro dinero. Por ello, si tenemos unos ahorros y queremos invertir, lo primero que hay que hacer, antes de tener ninguna propiedad, es apostar por nuestra formación, ya que va a marcar la diferencia: "Nadie va a cuidar tu dinero como tú mismo".

Acudir a profesionales cualificados y a economistas colegiados es clave para diseñar nuestro camino de manera correcta y sin sustos. Algo en lo que no solo hacen énfasis la mayoría de expertos que podemos encontrar a través de redes sociales, sino también instituciones como el Banco de España.

"La educación financiera como vía para mejorar nuestras competencias financieras". Así define este organismo la estrategia que todos deberíamos seguir. Así pues, también se nos da cuál es la clave para no fallar en una inversión o, por ejemplo, cuando vamos a pedir una hipoteca: "Si tiene que contratar una hipoteca, las competencias financieras le van a ayudar a tomar la decisión más adecuada respecto al importe, el plazo y el tipo de la hipoteca". Una vez más, la clave está en invertir en nuestra formación.

Rivas insiste en esa idea, sobre todo cuando disponemos de una pequeña cantidad: "Lo primero sería dedicar parte de ese dinero a formación con personas de calidad. Y después, ya podrías plantearte una estrategia sencilla y diversificada". Para él, una de las más útiles, sobre todo si estamos empezando, es la de la indexación: un modelo que consiste en replicar índices bursátiles de forma pasiva y con costes reducidos. "Yo me indexaría al SP500, tendría un poco de exposición a emergentes y siempre algo de oro. Algo así como un 70-20-10".

Entrando en un universo más técnico, Antonio Rivas, fundador de ATAIR, apuesta por las ETFs de calidad con bajas comisiones que permiten maximizar el interés compuesto: "Esto es lo más importante para que tenga efecto". Por contrapartida, aconseja no aceptar aquellas inversiones que nos ofrecen las entidades, ya que a largo plazo están pensadas para que el beneficio sea suyo y no del cliente: "Yo nunca invertiría a través de productos prefabricados por un banco".