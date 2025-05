Soy experto inmobiliario y esto pasa con los okupas: “Al final se acaba haciendo negocio con esta situación”

El dato es revelador a la par que terrible: en España existen más de 20.000 viviendas okupadas a la venta, según Idealista. Situación que crea inquietud tanto en propietarios como en compradores y profesionales del sector inmobiliario.

“Es una tendencia peligrosa pues al final se acaba haciendo negocio con esta situación y algunos compradores ya han profesionalizado este tipo de adquisiciones”, afirma Carles Solé, coordinador de Formalización Hipotecaria de Tecnotramit.

Y añade: “Se trata de inversores que, más que esperar sentencias durante meses o años, cuentan con abogados o mediadores para llegar a acuerdos. Por eso, es muy importante que el día de la venta ante notario quede reflejado por escrito el estado del inmueble”.

Desprotección jurídica

Fruto de esta situación, y según explica el experto, “al no poderse acceder a la vivienda no se puede realizar su tasación, por lo que captar financiación hipotecaria en este tipo de adquisiciones no es viable”.

Desde Tecnotramit no dudan en denominar a este mercado como “submercado”, y lo califican como “anomalía”. Y lanza el siguiente aviso: “La voluntad de invertir en vivienda queda condicionada debido a una desprotección jurídica de la propiedad y alternativas de inversión muy variadas”.

Según los datos que maneja el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.400 casos de usurpación y allanamiento de morada. Dicho de otra manera, se trata de un incremento del 7,4% respecto a 2023.

Cierto que esos números son inferiores a los cosechados en 2022 y 2023. Sin embargo, durante la última década el fenómeno, lejos de reducirse, se sigue manteniendo.

Volviendo al número de viviendas okupadas en venta, Barcelona es la provincia donde mayor número hay (8.883). Le siguen Madrid (1.960), Murcia (1.230), Alicante (1.160) y Málaga (1.130).

Pese a esta situación, desde Tecnotramit aseguran que la compra de una vivienda como residencia principal “sigue siendo una inversión segura”, pues sus métricas de satisfacción no solamente se miden con porcentajes de rentabilidad.