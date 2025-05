Pilar Vaquerizo, jubilada: "Fuimos y somos hijos de niños de la posguerra, y esto es una pena de por vida"

En España, miles de trabajadores que comenzaron su vida laboral en la adolescencia y han cotizado durante más de cuatro décadas están viendo su pensión recortada por haberse jubilado anticipadamente.

No por elección, sino porque las circunstancias los empujaron a ello: despidos, cierres de empresas, reestructuraciones o problemas de salud que les impidieron seguir trabajando.

Esta situación, que castiga a quienes más han contribuido al sistema, es el eje de la lucha de ASJUBI40, una asociación que reclama desde hace años la eliminación de los coeficientes reductores aplicados a las pensiones en casos de jubilación anticipada con 40 o más años cotizados.

La historia de Pilar

Pilar Vaquerizo es una de las muchas afectadas. Trabajó durante 44 años y 314 días, pero su pensión fue recortada en un 24% tras verse obligada a aceptar un expediente de regulación de empleo (ERE).

"He sido penalizada con un 24% después de un ERE injusto que nos hicieron. No hay derecho a que nos traten así", denuncia. Su caso es representativo de una generación que, lejos de beneficiarse de su largo historial de cotización, sufre una penalización económica permanente por no haber alcanzado la edad legal de jubilación.

"Fuimos niños que empezamos a trabajar con 14, 15 y 16 años; fuimos y somos hijos de niños de la posguerra. Esto es una pena de por vida y no hay derecho", cuenta Pilar.

En efecto, muchas de las personas afectadas por esta situación comenzaron a trabajar cuando todavía no existía una edad mínima realista para incorporarse al mercado laboral. Lo hicieron en fábricas, talleres, el campo o en empleos duros y mal remunerados, a menudo sin formación ni una red de protección social que los respaldara.

El sistema actual no distingue entre quienes han trabajado 30 o 45 años si se jubilan anticipadamente. Los coeficientes reductores, que pueden alcanzar hasta un 21% o más del importe de la pensión, se aplican con rigidez y sin excepciones, generando una clara injusticia.

Según datos de ASJUBI40, su causa afecta a más de 860.000 jubilados en España con largas carreras de cotización: trabajadores que han cotizado más de 40 años y se jubilaron antes de la edad ordinaria, en muchos casos no por elección, sino por necesidad o por imposición de las circunstancias. El impacto económico es profundo y, lo que es peor, irreversible.

Un problema de todos

Desde la asociación insisten en que la reivindicación no tiene color político. "Queremos eliminar ya los coeficientes, sea el gobierno que sea. Basta ya, basta", exige Pilar.

El mensaje es claro: no se puede castigar de por vida a quienes han entregado su vida laboral desde edades tan tempranas, y que por razones ajenas a su voluntad no llegaron a la edad legal de jubilación.

Esta lucha no es solo por una mejora económica, sino por un principio de justicia. Reconocer las largas carreras laborales con una jubilación íntegra es una forma de reparar el abandono institucional de una generación que ha sostenido, con su trabajo y su esfuerzo, gran parte del desarrollo del país.