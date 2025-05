Fecha confirmada en España: Bad Bunny anuncia tres conciertos en Madrid y Barcelona para mayo de 2026

"Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica o Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España... Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo", confesaba en aquella publicación.

Hasta ahora todavía no se han confirmado los precios de las entradas, ni para grada ni para pista. Lo que sí se sabe es que podrán comprarse en los próximos días a través de Live Nation y en la web oficial del tour: depuertoricopalmundo.com.