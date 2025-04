Confirmado por la Seguridad Social: esta es la fecha exacta en la que los pensionistas cobrarán la paga extra de verano

Hay un mes en el que los trabajadores en activo esperan con impaciencia cobrar la conocida como paga extra de verano. No sólo ellos. Los pensionistas no son una excepción a esta especie de regla. Pero, al igual que no todos los empleados perciben 14 pagas a lo largo del año (una parte importante tienen las extras prorrateadas en 12 mensualidades), lo mismo sucede con los jubilados.

En concreto, los pensionistas que tienen derecho a las pagas extra (es decir, perciben 14 pagas a lo largo del año) son aquellos que reciben la prestación por jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

Mientras que los jubilados que tienen las pagas extras prorrateadas son aquellos que tienen una pensión “por accidentes de trabajo y enfermedad profesional”. Así está recogido en el reglamento de la Seguridad Social.

¿Cuándo cobran la paga extra de verano los jubilados?

En España, los trabajadores tienen derecho a recibir dos pagas extras al año. Una se puede decir que ya está a la vuelta de la esquina (junio) y, la otra, en diciembre. Los jubilados, también.

¿Qué novedad hay este año? Una que hará las delicias de los jubilados.Y es que este año 2025 las pensiones contributivas aumentarán el 2,8%. Sin embargo, las mínimas lo harán el 6 %, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirán el 9%. Será ligeramente superior el aumento de las de viudedad con cargas familiares (9,1%).

Recordemos que, este año, la pensión mínima contributiva de jubilación para mayores de 65 años se establece en 12.241,60 euros para jubilados de 65 años o más sin cónyuge a cargo. En el caso de quienes sí lo tienen, es de 15.786,40 euros.

En este punto, conviene recordar que los pensionistas reciben su nómina a mes vencido. Es decir, que la extra de junio deberían cobrarla entre el 1 el 4 de julio. Pero los bancos suelen adelantar dicho pago.

Por una norma no escrita, las entidades financieras suelen pagar a los pensionistas a partir del día 22 del mes anterior. Una fecha que podría variar este año, ya que el 22 de junio es domingo. De ahí que la fecha podría trasladarse al 23 de junio (lunes) o adelantarse al 20 de junio (viernes).

Habrá que esperar a noviembre para que los pensionistas reciban la segunda de las pagas extra que les corresponde.