Manuel Pinto, analista de Mercados: “Seguimos viendo al oro junto al bitcoin como dos activos muy recomendables”

La política arancelaria iniciada por Donald Trump ha convertido a los mercados en una especie de montaña rusa. Y la pregunta que flota en el ambiente es qué se puede esperar de los mismos.

“Todo dependerá de las políticas que adopte cada día la administración Trump”, afirma Manuel Pinto, analista de Mercados. Según su parecer, las últimas exenciones del presidente pueden ser favorables.

Recordemos que el gobierno de Donald Trump eximió de aranceles a los teléfonos inteligentes, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Aunque luego matizó que sería así durante 90 días. “Sin embargo, creemos que podríamos entrar en una segunda fase del mercado, que continúe hasta poco después del verano, en la que los malos datos económicos, empresariales y la parálisis de la Fed afecten negativamente en el ánimo de los inversores”.

¿Desaceleración o recesión?

Eso sí, “aunque esperamos una desaceleración, de momento en nuestro escenario base descartamos una recesión. En los últimos 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, hemos vivido 12 recesiones, en la que la caída media del S&P 500 ha sido del 24%. En este 2025 los máximos del índice fueron alcanzados el pasado febrero, llegando a cotizar en los 6.144 puntos”.

Y respecto a las consecuencias de la pausa de 90 días a los productos tecnológicos, Pinto no duda en hacer una comparación con los años 70 del pasado siglo XX. Fue entonces cuando se produjo la mayor situación de estanflación de la historia reciente.

“El entonces presidente de EEUU, Richard Nixon, retiró el dólar del patrón oro, implementó un arancel de importación del 10% e introdujo controles temporales de precios. Medida que generó gran incertidumbre, una subida vertiginosa de los precios y una caída importante en el crecimiento económico”, recuerda el analista de Mercados.

Asimismo, y poniendo el foco en otras crisis económicas (el estallido de las puntocom, la crisis financiera de 2008-2009, el estancamiento del techo de la deuda federal de 2011, la covid y el ciclo de subidas de tipos de interés de 2022), la caída media del S&P 500 desde su máximo hasta su mínimo fue aproximadamente el 40%.

“Sin embargo, la caída promedio de los aristócratas del dividendo, es decir, aquellas empresas que pagan e incrementan cada año su dividendo sin interrupción a lo largo de más de 25 años, desde su máximo hasta su mínimo, fue de alrededor del 25%”, remarca Pinto.

“Hasta el martes, los aristócratas habían bajado aproximadamente un 15% desde sus máximos recientes, en comparación con el 17% del S&P 500. Según estos cálculos, los aristócratas estaban a 10 puntos porcentuales de tocar fondo, mientras que el mercado estaba a 23 puntos de distancia”, añade.

Nathan Howard / Reuters La industria farmacéutica ‘obedece’ a Donald Trump y comienza hacer inversiones en EEUU para evitar aranceles

Con este escenario, no duda en calificar al oro como el gran ganador. “El activo refugio, este sí por excelencia, y no los bonos, ha cerrado su mejor semana desde marzo del 2020. El mercado bursátil ya no tiene el control, y mientras los medios tradicionales se centran en las fuertes fluctuaciones bursátiles, los profesionales observan diversos mercados no bursátiles y la tensión que se evidencia a medida que se aceleran las operaciones de venta de acciones”.

Y concluye: “La demanda de los bancos centrales, la inflación, el incremento de la deuda y la debilidad del dólar son catalizadores que podrían seguir impulsando los precios del oro. Seguimos viendo al oro junto al bitcoin como dos activos muy recomendables que merece la pena incorporar en las carteras de inversión”.