Rubén relata el calvario que vivió para obtener el certificado de discapacidad: "El trámite fue un dolor de muelas"

La legislación española recoge los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, no fue hasta el año pasado, tras mucho tiempo de inacción, cuando PSOE y PP se pusieron de acuerdo para modificar el término en la Constitución de 'disminuidos' a personas con 'discapacidad'.

A pesar de esta rémora histórica, el marco legal ampara las discapacidades intelectuales, físicas, sensoriales, psíquicas y del espectro autista. Si se tiene una discapacidad igual o superior al 33% reconocida por los Centros de Valoración de Discapacidad, la persona solicita a su comunidad autónoma un certificado. En muchas ocasiones, su expedición se prolonga hasta agotar la paciencia de los solicitantes.

EL ESPAÑOL ha podido contactar con Rubén, un joven de 30 años que tiene una discapacidad sensorial del 36%. En concreto, un problema auditivo que heredó de nacimiento y que se denomina 'hipoacusia'. Sin embargo, gracias a que cuenta con el certificado de discapacidad, ha podido acceder a ayudas para la compra y renovación de los audífonos que le hacen la vida más sencilla.

Discapacidad sensorial

"Tengo el certificado desde los cinco años. Desde ese momento he tenido acceso a muchas ayudas para paliar mi problema auditivo y poder llevar una vida normal", nos cuenta Rubén.

La solicitud del certificado fue un trámite bastante complicado, que hizo que su madre tuviera que batirse el cobre para lograrlo. "Mi madre siempre me ha contado que fue un dolor de muelas, ya que el trámite duró tres años porque inicialmente se me denegó y tuvo que luchar mucho para que finalmente me aceptaran mi grado de discapacidad", narra el joven.

Acelerar los trámites

"Al final, era clave para mí, sobre todo antes de empezar el colegio, contar con un certificado que me facilitara el acceso a los audífonos y a otros recursos". Y añade: "La burocracia a finales de los 90 sería más lenta que ahora, pero he escuchado casos de gente que sigue tardando más de un año en obtener el certificado del 33% de discapacidad.

Efectivamente, tal y como señala Rubén, en el programa La Revuelta, un hombre con discapacidad física, y que se ve obligado a desplazarse en silla de ruedas, contó su caso.

Juanfran sufrió un tumor en la espalda que le provocó un evidente problema de movilidad. Aunque presentó los documentos en junio en 2024, cuando se emitió el programa, a finales de 2024 seguía esperando a que la Administración le dijera qué grado de discapacidad tenía y la emisión del certificado.

"Por favor, que el Estado español, administración pública y demás organismos se den un poco de prisa para todos esos trámites. Para la gente que se encuentre en mi situación, con el informe del hospital, nos podrían dar la propia discapacidad", manifestó Juanfran en pleno programa.

¿Cómo se solicita?

El certificado de discapacidad se solicita a través de los servicios sociales de cada comunidad autónoma. El proceso comienza con la presentación de una solicitud oficial, acompañada de informes médicos actualizados que acrediten las limitaciones físicas, mentales o sensoriales del solicitante.

Una vez entregada la documentación, se realiza una valoración por parte de un equipo que determina el grado de discapacidad.

Tras la evaluación, la administración emite una resolución con el porcentaje reconocido. Si se alcanza o supera el 33%, se obtiene el certificado que permite acceder a beneficios fiscales, laborales y sociales.