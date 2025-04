Paco Carrasco, jubilado de 82 años: "Por jubilarme antes, me redujeron un 35% la pensión"

A sus 82 años, Francisco Carrasco mira atrás y ve una vida llena de trabajo, esfuerzo y experiencias que le han llevado a recorrer toda España y parte del extranjero.

Trabajó durante 45 años, empezó muy joven y llegó a ocupar cargos importantes en una gran compañía de ingeniería y tecnología alemana.

Sin embargo, con la jubilación ha tenido que reorganizar su día a día, adaptándose a un estilo de vida al que no estaba acostumbrado debido a lo que todos los meses le ingresan en el banco como pensión.

Paco Carrasco junto a su primo Juan.

"Empecé a trabajar con solo 13 años, en lo que iba saliendo", cuenta Francisco. Pero a los 14 tuvo una gran oportunidad: entrar en una multinacional como aprendiz. Un puesto en el que no se conformó y en el que fue subiendo escalones hasta convertirse en delegado de Andalucía.

Más tarde, logró convertirse en director de una sucursal en Sevilla y, durante un tiempo, fue secretario del consejo de esta gran empresa en España. "Tuve la suerte de viajar mucho, conocer gente y disfrutar de mi trabajo. Buenos recuerdos, años muy intensos y haciendo lo que me gustaba", recuerda con una sonrisa.

Con la jubilación le cambio la vida.

A los 60 años llegó su prejubilación. "Fue un cambio grande, pero aún tenía ganas de hacer cosas, así que monté una ferretería". La mantuvo hasta los 65, cuando ya decidió retirarse definitivamente. Momento en el que su vida se vio obligada a cambiar.

"Ahora me entretengo con el bricolaje, el ordenador y algunos viajes", explica, reconociendo que vivir con una pensión hoy en día es algo complicado.

"Por jubilarme antes, me redujeron un 35%, así que he tenido que reajustarme". Aun así, sabe afrontar la vida con fuerza y junto a su mujer tiran hacia delante: "Me he adaptado y disfruto de mi familia, que es lo más importante".

Sin embargo, el ejemplo de este sevillano es uno más entre los muchos que recuerdan con nostalgia sus mejores años de vida, sin entender cómo "empecé a trabajar con 13 años y ahora tengo que reajustarme".

Paco se ha buscado nuevos hobbies.

Es por ello que su mensaje para los jóvenes es claro: "Que luchen por lo que quieren y, si pueden, que elijan un trabajo que les guste. Y que no se olviden prepararse para la jubilación, porque aunque ahora la vean lejos, llega antes de lo que uno cree".

Francisco es un ejemplo de esfuerzo y adaptación, demostrando que a pesar del momento actual, la vida no se acaba con la jubilación, solo cambia. Y él ha aprendido a adaptarse para poder disfrutar de cada etapa.