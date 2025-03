Juan Ramón Rallo, alto y claro sobre el problema de la vivienda: "Los políticos no permiten que se hagan casas"

El sector inmobiliario en España atraviesa una de sus crisis más profundas en las últimas décadas. Si bien la burbuja inmobiliaria que explotó en 2008 dejó secuelas duraderas en la economía española, la situación actual es igualmente preocupante.

En las principales ciudades del país, como Madrid y Barcelona, los precios de la vivienda se han disparado en los últimos años. La oferta de viviendas asequibles es extremadamente limitada y, sin embargo, la demanda sigue siendo alta, lo que genera una presión insostenible sobre los precios.

En un contexto como este, Juan Ramón Rallo, reconocido economista y experto en el sector inmobiliario, se ha pronunciado sobre la grave situación que atraviesa el mercado de la vivienda en España. Y lo ha hecho de manera clara y contundente en su intervención en el programa de Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa junto con Juan Ramón Rallo.

En el espacio matutino, Rallo ha analizado la problemática inmobiliaria desde una perspectiva crítica, alertando sobre el escaso suelo que hay para construir, así como el aumento de precio de los materiales y la excesiva burocracia que hay en España en el mercado inmobiliario.

Durante su intervención, además, ha destacado que el mercado de la vivienda en España está en una situación insostenible, y recalca que la subida desorbitada de los precios, tanto en la compra como en el alquiler, ha puesto en alerta a muchos sectores del país.

"Hay una restricción absoluta de la oferta y la demanda sigue en aumento. La cantidad de viviendas que hay hoy en día es la misma que en 2007, aunque viven tres millones de personas más que entonces. Esto es lo que ha impulsado a llamar a la demanda en alza", ha expresado el economista.

Eso no ha quedado ahí, dado que Rallo ha querido aportar más cartas sobre el asunto: "La causa fundamental del aumento de precio de la compra y alquiler es que falta vivienda y esto se debe a que los políticos, sobre todo en el ámbito municipal, no permiten que se construyan porque no sacan suelo finalista para que se pueda edificar en España".

¿Dónde se compra más vivienda?

Asimismo, durante la emisión del programa también se ha abordado el tema de las regiones con mayor actividad en compra-venta de viviendas en España. En este sentido, las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid se han consolidado como las tres regiones españolas donde más se compran viviendas, y al mismo tiempo, las más caras del país.

Esta paradoja es un reflejo claro de la desigualdad territorial y de las disparidades en el mercado inmobiliario, que afectan tanto a la accesibilidad de los ciudadanos como al equilibrio del sector.

Lo que une a estas tres comunidades es que, a pesar de ser las que más viviendas compran, también son las que enfrentan los precios más altos, lo que genera una paradoja de alta demanda y precios inaccesibles.

La escasez de oferta asequible, sobre todo en las grandes ciudades y las zonas más turísticas, está contribuyendo a la gentrificación y al desplazamiento de los residentes de ingresos medios y bajos.

Las políticas públicas, si bien han intentado paliar la situación, no han sido lo suficientemente contundentes como para frenar el crecimiento desmesurado de los precios.