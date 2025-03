Voll-Damm presenta 'El otro lado', su nueva campaña con Luis Tosar y Carolina Yuste

Luis Tosar y Carolina Yuste se reencuentran para protagonizar "El otro lado", la nueva campaña de Voll-Damm que quiere romper con el estereotipo de "duros" asociado tanto a la doble malta como al personaje que interpreta el actor gallego en la saga "Doble o Nada". Porque el carácter no está reñido con la delicadeza.



Las apariencias, a menudo, engañan. Y el personaje de Luis Tosar lo sabe bien. Él, un tipo aparentemente duro, conocido por ser el terror de los camareros inexpertos, de los que no saben tirar bien una caña y de aquellos que no saben apreciar que no todas las cervezas son iguales, esconde también un lado sensible y delicado. Porque, en esta vida, no todo es blanco o negro. Hay grises, hay matices.



Casi tantos como los que tiene Voll-Damm: una cerveza de gran intensidad y con carácter que, al saborearla, revela una complejidad única de sabores y aromas. Basta un solo sorbo para percibir el delicado aroma del lúpulo de la región bávara de Hallertau, así como las sutiles notas tostadas de la doble malta.

'El otro lado', con Luis Tosar y Carolina Yuste



Con una incrédula Carolina Yuste de testigo, Luis Tosar disfruta de una Voll-Damm mientras desvela los secretos de su elaboración y se deja llevar por los matices de la doble malta. Un momento de introspección, de calma y de sosiego −ideal para degustar como se debe una Voll-Damm−, que nos descubrirá una faceta hasta ahora desconocida del personaje: su "otro lado", acariciando un corderito, bordando un panda o incluso bailando al ritmo de una balada. Porque carácter y sensibilidad no están reñidos.

Ideada nuevamente por el creativo Oriol Villar y dirigida por Martin Jalfen, la campaña sigue la estela de las cuatro entregas anteriores de la saga "Doble o Nada", que dirigieron Daniel Monzón (2016), Dani de la Torre (2018) y Alberto Rodríguez (2021 y 2023).



Desde hoy y durante los meses de marzo y abril, la nueva campaña de Voll-Damm podrá verse en exteriores, medios digitales, redes sociales, televisión y plataformas de televisión conectada, así como en la página web de la doble malta: www.volldamm.com.

Sobre Voll-Damm



Damm elaboró su primera Märzenbier en 1953. Los primeros años solo se producía del mes de octubre a abril, mientras que el resto del año se dejaba de fabricar. Fue en 1955, debido al gran éxito obtenido, que se decidió fabricar de manera ininterrumpida y se la bautizó como Voll-Damm, que en alemán significa lleno, completo. Un nombre que casaba a la perfección con el carácter de esta cerveza con el doble de malta.



Desde entonces, Voll-Damm ha mantenido inalterable su receta original, elaborada con 100% ingredientes naturales, con cebada únicamente de variedades puras y malteada en nuestra maltería propia, conservando durante todos estos años su inconfundible sabor: fuerte, intenso, con mucho cuerpo y con un toque de amargor característico. Ese mismo sabor es el que la ha hecho única y merecedora de numerosos reconocimientos internacionales a lo largo de sus más de 70 años de historia.