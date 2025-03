Qué pensión voy a cobrar si no he cotizado los 38 años de la jubilación ordinaria: esta es la consecuencia de prejubilarse

Después de un largo período dedicado a su vida laboral, los trabajadores deciden planificar su jubilación para así poder disfrutar de su descanso mientras reciben una pensión a cargo de la Seguridad Social.

Sin embargo, el sistema de pensiones español exige cumplir una serie de requisitos como la edad mínima o el período cotizado, entre otros que especifica la Seguridad Social. Esto puede generar dudas entre los jubilados sobre qué tipo de pensión pueden recibir.

En España, actualmente hay 9,3 millones de pensionistas, de los cuales 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres.

El sistema de pensiones

La pensión de jubilación es una prestación económica que se otorga al trabajador cuando deja de ejercer su actividad laboral debido a la edad y se mantiene durante toda su vida.

La Seguridad Social clasifica las pensiones en dos categorías según las cotizaciones del beneficiario:

: Son prestaciones económicas de duración indefinida, concedidas a quienes han cotizado a la Seguridad Social durante un período mínimo exigido y cumplen los requisitos establecidos. Pensiones no contributivas: Dirigidas a quienes carecen de recursos suficientes para su sustento, incluso si no han cotizado nunca o no han alcanzado el tiempo mínimo requerido para una pensión contributiva.

Por tanto, surge la gran pregunta: ¿qué pensión de jubilación voy a cobrar si no he cotizado los 38 años?

Para comprender el sistema de pensiones español y responder a esa pregunta, es importante tener en cuenta diversos factores y requisitos que determinan la cuantía a la que puedes acceder. Lo principal es comprender los años cotizados necesarios y la edad de jubilación que marca la Seguridad Social.

En España, el período mínimo de cotización para poder jubilarse es de 15 años, aunque para acceder al 100% de la pensión contributiva se requieren 38 años y 3 meses cotizados. Asimismo, la cuantía de la pensión se determina mediante la base reguladora y el porcentaje aplicado según los años cotizados.

La jubilación ordinaria en el 2025, ya que cada año se retrasa más, se establece a los 65 años para quienes hayan cotizado 38 y 3 meses cotizados, o por el contrario si no se cumple ese período cotizado, la jubilación se retrasa a los 66 años y 8 meses.

Por tanto, si no has cotizado los 38 años y 3 meses, tienes dos opciones: esperar hasta los 66 años y 8 meses para jubilarte de forma ordinaria y acceder a la cuantía total, o jubilarte antes y optar por una jubilación anticipada. No obstante, prejubilarse implica que la cuantía se expone a una 'sanción' de la Seguridad Social, a un coeficiente reductor.

El coeficiente reductor de la pensión es un factor aplicado en casos de jubilación anticipada, reduciendo su cuantía para compensar el mayor tiempo durante el cual el trabajador recibirá la prestación en comparación con la jubilación ordinaria.

De tal manera, si no has cotizado los 38 años y 3 meses necesarios, y te jubilas antes de la edad ordinaria, entonces el porcentaje de la base reguladora dependerá de la edad a la que decidas jubilarte.

La base reguladora es el resultado del cálculo utilizado para determinar la cuantía de una pensión de la Seguridad Social, incluida la de jubilación. Se obtiene a partir de las bases de cotización del trabajador durante un período determinado antes de solicitar la prestación, aplicando luego un porcentaje en función de los años cotizados.

Así, si se tiene el mínimo de 15 años cotizados, la cuantía será el 50% de la base reguladora. Por cada mes adicional cotizado, el porcentaje aumenta progresivamente. Por ejemplo, si en 2025 has cotizado 30 años, recibirás aproximadamente un 80-85% de la base reguladora.