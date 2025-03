El millonario José Elías lo tiene claro sobre si hay ricos y pobres: “Siguen atrapados en el rencor y la envidia”

‘Si la envidia fuera tiña’ o ‘Si culo veo, culo quiero’ son dos de las frases más populares que hacen referencia a la envidia. Y es que el deseo de algo que no se posee, tal y como la define la RAE, es un mal [está entre los siete pecados capitales] que afecta a muchos. Mientras que otros la sienten, como es el caso del millonario José Elías.

Así, el presidente y principal accionista de Audax Renovables (empresa dedicada a desarrollar energías limpias) y también dueño de la cadena de congelados La Sirena, ha dado su particular visión al respecto.

Lo ha hecho en la red social X (antes Twitter) y con cierta tristeza. En su fuero interno, según se desprende de sus propias palabras, nunca intuyó que su ascenso de clase social le traería esa carga.

¿Quiénes critican a José Elías?

Aunque ahora José Elías es millonario, no siempre fue así. Así lo recuerda en X: “Nací en una familia de clase baja”. De hecho, recientemente ha vuelto al barrio donde se crió después de 20 años. “Y hacía tiempo que no me emocionaba así”, ha remarcado en otro tuit.

Allí, en el barrio de Santo Cristo (en Badalona) se encontró con vecinos como “la Ramona, la Pilar o la Carmen. Los mismos que me vieron crecer, que ayudaron a mi madre cuando la vida nos puso en problemas”.

Un “barrio de lucha” como lo define, “de esos donde todos se juntaban para construir una chabola en una noche antes de que llegaran los grises, donde un robo se resolvía con una lección de dignidad, no con denuncias”.

Ese barrio está muy cambiado. Pero hay algo que sigue igual: “La mirada de los que siguen allí”. Sin embargo, y al hablar de la clase baja, hace la siguiente reflexión: “Nací en una familia de clase baja, logré prosperar, intento mostrar que se puede ascender de clase, pero son ellos quienes más me critican”.

Y continúa: “Yo he pertenecido a la clase social baja de este país casi toda mi vida y me siento en la obligación de demostrarle a la gente que hay cierta posibilidad de subirse al ascensor social y cambiar de escala social”.

Y lo ratifica: “porque sí, es posible. Pero lo que me preocupa es que recibo más odio de la clase a la que he pertenecido que de la clase hacia donde voy. Es triste, pero muchos siguen atrapados en el rencor y la envidia. Y eso solo nos lleva a una cosa: a perder el tiempo”.

Por eso, y según remarca en su mensaje, “lo mejor en esos casos es pulsar el botón de reset y empezar de nuevo. Yo, por mi parte, no voy a parar. Seguiré divulgando que sí, que es posible ascender de clase social”.