Hacienda lo confirma: 20.000 euros de multa si cometes este error en la declaración de la renta

La gestión de los impuestos siempre es un factor de estrés para los ciudadanos, pero hay un momento del año en que la tensión aumenta. Efectivamente, este momento es la campaña de la declaración de la Renta, que supone la rendición de cuentas de cada contribuyente ante Hacienda en lo que respecta a sus ingresos, gastos, deducciones y retenciones del año fiscal anterior.

El objetivo de AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) es calcular el IRPF y determinar si el contribuyente debe pagar más impuestos o si tiene derecho a una devolución. La declaración solo es obligatoria si se ha cobrado más de 22.000 euros anuales o, en el caso de tener más de un pagador, si el límite se reduce a 15.876 euros al año, según explica la Agencia Tributaria.

Para aquellos que tengan dudas sobre si deben presentarla o no, todavía tienen mucho margen para resolverlas, ya que la campaña de la renta comienza el próximo miércoles 2 de abril y se extiende hasta el 30 de junio. Sin embargo, hay algunas personas que han vivido una parte del año en el extranjero o que tienen negocios en el extranjero que encuentran dificultades para saber cómo tienen que hacerla de forma correcta.

¿Qué es el Modelo 720?

En primer lugar, la norma es clara: eres residente fiscal en España si pasas más de 183 días al año en el país o si la gran parte de tus intereses económicos están ubicados en territorio nacional.

De este modo, si perteneces a este grupo, debes realizar la declaración de la renta, pero debes prestar mucha atención al Modelo 720 para evitar una multa elevada y, a su vez, tener en cuenta la fecha límite para presentarlo porque difiere de los plazos de la declaración de la renta en sí misma

El Modelo 720 consiste en una información que deben presentar los residentes fiscales en España si poseen bienes y derechos en el extranjero con un valor superior a 50.000 euros. Y ahora lo más importante: si no presentas el Modelo 720 o lo haces de forma incorrecta, te enfrentas a sanciones de como mínimo 10.000 euros.

En el caso de que tengas ingresos constantes en el extranjero, la Agencia Tributaria recomienda que si detectas un error en tu declaración informativa del Modelo 720, debes corregirlo antes de que Hacienda lo requiera. Por cada cuenta no declarada, la multa asciende a 5.000 euros, aunque la multa mínima aplicable es de 10.000, por lo que por cualquier desliz vas a tener que pagar una sanción de 10.000 euros.

El 31 de marzo vence el plazo

La multa también puede ser mayor. Por ejemplo, si tienes 4 cuentas no declaradas, la sanción puede ascender a 20.000 euros. Pero lo más importante es tener muy clara la fecha límite para presentar el Modelo 720 y así tener margen de maniobra en caso de despistes o de fallos.

En este 2025, el plazo vence el 31 de marzo, así que los contribuyentes con cuentas en el extranjero aún tienen dos semanas para presentar correctamente el Modelo 720. En el caso de que Hacienda finalmente te sancione, recurrir es una posibilidad real.

Recurrir la multa

Hasta 2022, la Agencia Tributaria consideraba bienes no declarados como ganancia patrimonial no justificada. De este modo, si calculaba que se debían pagar 20.000 euros en impuestos sobre esa ganancia patrimonial no justificada, se te imponía una multa del 150% sobre esa cantidad, que ascendería en este ejemplo a 50.000 euros (150% de 20.000 euros).

Según el Tribunal de Justicia de la UE esta sanción es “abusiva y desproporcionada”, por lo que Hacienda ya no puede aplicarlas desde 2022. No obstante, la multa de 5.000 euros por cada cuenta no declarada -que como mínimo se traduce en 10.000 euros de sanción- se va a seguir aplicando en la campaña de la declaración de la renta de 2024. Vivir en el extranjero es una experiencia enriquecedora, pero es fundamental tener muy claras las obligaciones tributarias que se siguen teniendo en España para evitar disgustos.