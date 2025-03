Giro de 180 grados en las hipotecas: la banca permite ‘saltar’ la cuota y financiar el 100% de la vivienda

Acceder a una vivienda se está convirtiendo en un camino no exento de baches. Y el primero de ellos es contar con el suficiente dinero para poder pagar el 20% de entrada de la hipoteca. Sin olvidar la constante subida en el precio de la vivienda.

Pero la banca es consciente de que la hipoteca es uno de los productos más rentables que, además, supone mantener durante años al cliente. Por eso no duda en aplicar el dicho de ‘renovarse o morir’.

“Las entidades financieras están intentando ‘inventar’ nuevos productos con el objetivo de ayudar a los clientes a conseguir una hipoteca más adaptada a sus necesidades financieras”, afirma Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro. Dicho de otra manera, hipotecas hiperpersonalizadas y adaptadas a la situación económica del usuario.

¿Cuáles son los cambios de la banca con las hipotecas?

Varios son los cambios que la banca viene implementando para cubrir las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, y ya en 2023, redujeron los diferenciales de las hipotecas, o incluyeron en sus contratos una ‘cláusula suelo’. En este último caso, y si el índice de referencia subía demasiado, el cliente sólo pagaría intereses hasta llegar a un cierto límite.

Otro caso fue el de Bankinter, que lanzó la ‘hipoteca dual’. Consistía en que una parte se regía por un interés fijo y la otra parte por un tipo de interés variable. ¿Una hipoteca mixta? No del todo. Porque el hipotecado era quien elegía qué parte era fija y qué parte era variable. Además, los dos tipos de interés conviven a lo largo de toda la vida del préstamo, desde el inicio hasta el final.

En el caso de Banco Mediolanum, ya está comercializando su ‘hipoteca freedom variable’. ¿Novedad? Permite aplazar varias cuotas (tanto intereses como capital) de forma temporal. “Este servicio ‘salta la cuota’ está pensado para “proporcionar mayor flexibilidad financiera a los clientes en momentos complicados”, afirman desde la entidad.

Exclusivo para nuevos clientes, a los mismos les brinda la posibilidad de aplazar un máximo de seis cuotas hasta el final de la vida del préstamo, sin incurrir en comisiones ni costes adicionales.

¿Cuáles son las condiciones para aplazar cuotas? Realizar hasta un máximo de dos cuotas mensuales al año y hasta un total de seis cuotas durante toda la vida del préstamo.

Asimismo, cuando se devuelvan las cuotas aplazadas (no implica la eliminación de las cuotas, sino que se pagarán al final de la hipoteca), estarán sujetas al diferencial y Euríbor aplicables en la nueva fecha de pago. ¿Debe dar el OK el banco al argumento del cliente para retrasar el pago? No.

¿Qué otras novedades hay?

Además, hay entidades que están financiando más del 80% del valor de compra o tasación de una vivienda. Es el caso de la ‘hipoteca 100%’, en dos tramos, de MyInvestor. Comercializa exclusivamente a través de intermediarios una hipoteca al 100%, con la que financia tanto el 80% habitual del precio de la vivienda como el 20% adicional con la concesión de dos préstamos hipotecarios simultáneos.

Otro problema con el que se encuentran quienes adquieren una vivienda es que, en el caso de ser de segunda mano, necesita reforma. Es decir, hay que contar con el dinero de la hipoteca y de la citada reforma.

Unión de Créditos Inmobiliarios ha lanzado su hipoteca más reforma ‘Suma’. La misma financia, con un único préstamo hipotecario, la adquisición de una vivienda más las obras para reformarla sin necesidad de un préstamo personal.

¿Requisitos? El futuro hipotecado deberá comprar una vivienda cuyo valor supere los 150.000 euros y el importe de la reforma no debe superar el 30% del precio de compraventa, con un mínimo de 15.000 euros. En cuanto a la hipoteca, se podrá elegir entre fija, variable y mixta, con un plazo de amortización máximo de 30 años.