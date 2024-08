Una española que vive en Inglaterra explica cómo ha obtenido el carnet de conducir: "Es más barato"

La burocracia es muy distinta en cada país. Por ello, es necesario conocer cuál es procedimiento necesario antes de solicitar cualquier documento o licencia oficiales. El carnet de conducir no es una excepción, especialmente si queremos conducir en una nación como Reino Unido.

Uno de estos casos ha obtenido mucha popularidad en las redes sociales. El vídeo ha superado las 50.000 reproducciones y cuenta con más de 2.600 'me gusta'. Su autora es Cristina Olmedo (@itscristinaolmedo en TikTok), una española que actualmente reside en Inglaterra. Además, según ella, el proceso es más barato que en nuestro país.

El primer paso es obtener una licencia provisional. Para ello, es necesario solicitarlo de forma online: "Tienes que rellenar una aplicación en la página 'gov.uk' y pagar 34 libras. Te llegará un formulario que tienes que rellenar. Probablemente te pedirán que envíes unos documentos originales en un sobre, para que comprueben que tienes permiso para residir en Reino Unido".

Tras eso, ya es posible comenzar la preparación, tanto con las clases teóricas como con las prácticas. En este punto, encontramos una de las diferencias más claras con nuestro país: "En Reino Unido, puedes comenzar con las clases prácticas sin haberte sacado aún el examen teórico".

En cuanto a las lecciones sobre las normas de circulación, no encontraremos unas en una autoescuela: "No tienes que ir a clase, como en España". Indica que lo habitual es no comprar el libro, sino descargar una app de pago en la que pueden consultarse todos los temas y realizar test de prueba. El coste de la aplicación estaría entre las 4 y las 5 libras, es decir, casi 6 euros como máximo.

Según las explicaciones de la creadora de contenido, en cuanto estemos listos, debemos entrar de nuevo en 'gov.uk' para reservar la fecha de nuestro examen teórico. Es necesario volver a pagar tasas, cuyo importe en este caso es de 23 libras (26,81 euros). "No vas a ninguna autoescuela. Buscas el centro más cercano a donde tú vivas, vas el día del examen y ya esta", ha explicado. Además, las notas se conocen en ese mismo momento.

Para las clases prácticas, el precio varía en función del instructor que se haya elegido. "Algunos de ellos son totalmente independientes. Es una persona que se ha sacado el título", ha aclarado. Sin embargo, explica que también existen páginas online donde contratarlos. Finalmente, la prueba de conducción se reserva en el mismo portal online del gobierno británico y es necesario pagar tanto al instructor como las tasas.

¿Me sirve la licencia española?

Una de las preguntas más repetidas en los comentarios es si el carnet de conducir español es válido en territorio británico. "¿Aún se puede convalidar el carnet de España en Inglaterra?", preguntaba un usuario.

También hay quien ha hecho la pregunta a la inversa: "¿Si te sacas el carnet en Reino Unido vale para España?". En las respuestas, existe diversidad de opiniones. Algunos creen que sí se puede, otros que solamente durante unos meses y otros que no está permitido. DGT indica que sí es posible, y sin necesidad de pruebas adicionales. Lo mismo ocurre para las personas con licencia española que quietan conducir en Inglaterra.