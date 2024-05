El destino más barato para viajar estos meses de verano: 35 euros de viaje en avión y 20 por dormir

A escasas semanas para que comience el verano seguro que más de uno ya está planeando las vacaciones, y si pueden ser a un sitio bonito y económico mejor. La verdad que no es de extrañar que en estas fechas aumenten las visitas en motores de búsqueda para la compra de vuelos, hoteles y alquiler de automóviles. Algunos de los servicios más usados son Skyscanner, Kayak, eDreams y Google Flights. Esta semana mostramos uno de los destinos más baratos para disfrutar próximamente.

En concreto estamos hablando de Montenegro: por solo 35 euros podemos ir en avión desde Madrid. Las fechas que hemos señalado son para ir en septiembre. Aunque si este mes no te convence no te preocupes ya que el comparador de precios Skyscanner ofrece una gran variedad de descuentos para viajar en verano.

La verdad es que ir de vacaciones a Montenegro sale realmente barato. De hecho, si se realiza una búsqueda rápida en portales como Kayak o Booking se puede observar que hay hoteles desde 20 euros, especialmente cuando se buscan alojamientos turísticos. Los hoteles de buena calidad pueden alcanzar hasta 200 euros la noche, eso sí, en un establecimiento cinco estrellas.

Montenegro.

En lo que respecta a la comida, puedes comer platos típicos del país por una media de entre 5 y 10 euros por ración. En cuanto a un menú del día, se puede encontrar por 9 euros. Un precio comparativo que todo el mundo suele reconocer es el de la cerveza o el café. En el caso de la primera, la cerveza nacional sale a 2,50 el medio litro, mientras que el café cuesta unos 1,80 euros.

Asimismo, el transporte público en Montenegro es muy económico. Pero, los sitios web oficiales de las estaciones de autobuses de Montenegro no suelen ofrecer el horario, el precio de los billetes o la frecuencia de las salidas de autobús de forma actualizada. Es por ello que lo mejor es preguntar en cada una de las ciudades como Kotor, Bar, Budva, Podgorica, Herzeg Novi o los pueblos más pequeños. No obstante, el precio del billete no suele llegar a un euro.

Turismo en Montenegro

Montenegro, ubicado en la península balcánica y con una extensa costa de casi 300 kilómetros a lo largo del mar Adriático, es conocido por su asombrosa belleza natural, que incluye montañas escarpadas, impresionantes fiordos, pintorescos lagos y hermosas playas a lo largo del mar Adriático. Además, ofrece pueblos medievales amurallados, impresionantes parques naturales, sitios arqueológicos destacados y una de las bahías más hermosas del mundo.

En este país deberás ver Kotor, una de las principales ciudades del país, situada a orillas del mar y a pies de diferentes montañas. En este lugar encontrarás el Castillo de San Juan, la plaza de Armas, la iglesia ortodoxa de San Lucas y la catedral de San Trifón. Por otro lado, es muy importante destacar que la bahía de Kotor fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Otra opción dentro de Montenegro es Budva, una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo y rodeada por una muralla histórica. Aquí podrás ver la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia Santa María de Punta y la iglesia de Santísima Trinidad. Además de esta parte vieja de Budva, su Parte Nueva también es digna de visitar.