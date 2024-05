La iglesia más pequeña del mundo está en este pueblo de España: un tributo a Colón dentro de un castillo

España es un país que tiene un sinfín de rincones escondidos que se convierten en lugares únicos para visitar. Enclaves a los que hacer una pequeña escapada de unos días y disfrutar de zonas maravillosas e incluso históricas. Y es que muchas de ellas son desconocidas para el gran público.

Es lo que sucede, por ejemplo, con la iglesia más pequeña del mundo. Aunque muchas personas no lo sepan, el templo con las dimensiones más reducidas del planeta se encuentra en España. Concretamente, en uno de los pueblos más representativos del sur del país como es Benalmádena.

Este municipio de la provincia de Málaga esconde esta particular iglesia que es reconocida por ser, prácticamente, diminuta. Y es que esta iglesia, conocida bajo el nombre de Iglesia de Santa Isabel de Hungría, tiene uno de los récords arquitectónicos más curiosos e inesperados del mundo.

¿Cuál es la iglesia más pequeña del mundo?

La Iglesia de Santa Isabel de Hungría es una de las más particulares del mundo. De hecho, es conocida por ser el templo de culto más pequeño del planeta. Además, guarda otro gran misterio y es que esta se encuentra dentro de un castillo, del Castillo Monumento de Colomares.

Una de las mayores pruebas de su pequeño tamaño es que se encuentre en el interior de esta construcción fortificada. Este enclave es muy particular, ya que no se trata de un castillo al uso, si no que se trata de un edificio construido bajo la inspiración de varios estilos arquitectónicos.

Uno de los aspectos que más sorprende son sus medidas y es que cuenta con un diminuto espacio de 1,96 metros cuadrados. Para los más incrédulos, el propio Libro Guinness de los Récords certifica esta curiosa condición. Este edificio ofrece una visión única del minimalismo arquitectónico y de la intimidad espiritual.

A pesar de su pequeño tamaño, cuenta con algunas particularidades arquitectónicas como su planta irregular de casi dos metros. En ella tienen cabida imágenes de Cristo y de Santa Isabel moldeadas personalmente por el constructor del castillo, el doctor Esteban Martín Martín.

Vista desde uno de los arcos del Castillo de Colomares. iStock

Su particular construcción trajo consigo muchos problemas, ya que el propio doctor Martín fue el encargado de financiar, de su propio bolsillo, la construcción del tempo. Pero en el año 1994 decidió abandonar su idea tras quedar casi arruinado. Cuando este falleció en el año 2001, sus familiares decidieron retomar la tarea y darle un sentido turístico.

Por ello, lo convirtieron en un monumento visitable y cobrando una pequeña entrada consiguieron su automantenimiento. En su interior se puede hacer un recorrido únicamente por las zonas exteriores del conjunto que se encuentra dentro de la Finca La Carraca, en la carretera Costa del Sol.

¿Cómo es el Castillo Monumento de Colomares?

Esta iglesia tan particular se encuentra en un lugar muy curioso, dentro del Castillo Monumento de Colomares. Un edificio que no es un castillo al uso, ya que mezcla varios estilos arquitectónicos con la finalidad de lograr un impresionante tributo a Cristóbal Colón y al descubrimiento de América de 1492.

Su planta ocupa una superficie de 1.500 metros y se construyó entre 1987 y 1994. El médico Esteban Martín Martín, junto a dos albañiles y dos canteros, fue el encargado de llevar todo el peso de la obra. El motivo de su construcción fue honrar el descubrimiento de América en su quinto centenario.

La estructura, levantada por solo tres personas tras 15 años de trabajo, combina elementos de los estilos bizantino, románico, gótico y mudéjar. El resultado final es un espectáculo visual increíble. Una maravilla arquitectónica que, para muchos, es casi imposible de clasificar.

Dentro de todos los símbolos que forman este espacio único, destacan las réplicas enormes de la Pinta, la Niña y la Santa María, las representaciones de las tres carabelas de la expedición liderada por Colón. Con el paso del tiempo, este castillo y su escondido templo se han convertido en un gran reclamo turístico.