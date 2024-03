Esta es la ciudad de España en la que es más barato comer: el menú del día cuesta solo 12,30 euros

Si algo puede ponernos de acuerdo a todos es que España es un país de buen beber. Pero sobre todo, de buen comer. Una de las joyas de nuestro territorio y por la cual llegan cada año decenas de millones de turistas es por el valor de nuestra gastronomía. Da igual la zona del país a la que acudas, en todas se come bien.

Desde el marisco de Galicia hasta la paella de Valencia pasando por el jamón de Extremadura, el cocido madrileño, el 'pescaíto' de Andalucía, el hornazo de Salamanca o las mil y una maravillas que podemos degustar en una España rica en todos los sentidos. Además, nuestro país ofrece una posibilidad única, y es que comer bien no tiene por qué ser sinónimo de lujo ni tampoco de gastar mucho dinero.

En España somos de caprichos, pero también de menú del día. Y es que no está reñido sentarse en un sitio con carta cerrada con degustar una deliciosa comida. Pero para ello, hay que saber en qué ciudad estamos y qué zonas visitamos para poder disfrutar de un buen festín sin dejarnos los ahorros en el intento.

¿Cuál es la ciudad de España más barata para comer?

En España se puede comer bueno, bonito y barato. El estudio realizado por Edenred y Hostelería España permite elaborar un ranking para establecer cuáles son las ciudades de nuestro país en las que más cuesta de media un menú del día. Uno de los datos más interesantes es que el premio medio para todo el país es de 13,20 euros.

Quizás a muchas personas no les parezca un precio elevado. Sin embargo, puede que no piensen lo mismo si echan la vista atrás, ya que en el año 2016, ese mismo menú del día costaba unos 11,70 euros. Esto quiere decir que los precios han subido un 12,6%. Una tendencia al alza que sin duda no sorprende.

Sin embargo, resulta más llamativo lo que han cambiado estos precios si miramos solo unos meses atrás. Si en 2023 el precio medio era de poco más de 13 euros, en el año 2022 este mismo valor se situaba en los 12,80 euros. Es decir, un 3,4% menos. Esto es lo que han variado los precios en cuestión de un año.

A pesar de todo, hay que estar 'agradecidos' con la hostelería y es que el precio del menú del día, opción a la que acuden muchos trabajadores semana tras semana, ha variado menos de lo que lo ha hecho el Índice de Precios de Consumo, sobre todo en el ámbito de la alimentación y la bebida. Estos han crecido un 20,6% y un 34% respectivamente desde hace ocho años.

Gracias a este estudio podemos saber que la ciudad grande de España en la que más barato es comer es, sorprendentemente, Sevilla. Allí, el menú diario cuesta solo 12,30 euros. Después se sitúan Valencia (12,70 euros) y Las Palmas de Gran Canaria (12,90 euros).

¿Cuál es la ciudad de España más cara para comer?

Si ya sabemos cuáles son las ciudades más baratas para comer, nos queda saber la parte opuesta de la tabla, la de las grandes urbes más caras para poder pedir un menú del día. Ahí, las dos metrópolis de España rivalizan por ese honor.

En primer lugar se sitúa Barcelona, donde el menú del día cuesta de media unos 14,70 euros. Por detrás se sitúa Madrid con 14,50 euros y cierra el podio Bilbao, con 14 euros de media. Esta investigación ha recogido datos procedentes de 1.400 encuestas que han servido para afirmar que alrededor del 76% de los restaurantes participantes subieron el precio del menú en los últimos nueve meses.

De esos establecimientos, el 26,5% había subido sus precios menos de un 5%. El 30,8% los había subido entre un 6% y un 10%. El 10,1% entre un 11% y un 15% y un 8,7% de los restaurantes han subido sus precios más de un 15%, llegando en algunos casos hasta el 30%. En contrapunto, alrededor de un 24% de los restaurantes reconocían no haber subido sus precios en el último tiempo incluso a pesar de haber contado con el duro golpe que supuso la pandemia de la Covid-19 para la hostelería.