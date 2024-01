Las redes sociales nos ofrecen día a día ejemplos de que además de para distraernos, también pueden servir para difundir críticas, comentarios, pero también insultos desde el anonimato.

No son ese lugar idílico en el que todos y todas confraternizamos, compartimos experiencias, divulgamos o aprendemos. También hay espacio para una “cultura del odio”, llamémoslo así, que cada vez parece que ocupa más lugar. Pero, ¿es del todo así?

Una pregunta que se hacen expertos, expertas y los propios creadores y creadoras de contenido es cómo se pueden combatir los discursos de odio, el hate, en las redes. Cómo hacer frente a esos comentarios hechos desde perfiles anónimos muchas veces. Lo que buscan influencers como Mara Jiménez, a quien hoy tenemos aquí, es hacer de las redes, o al menos de sus perfiles, un espacio seguro.

Hace ya varios años, Mara Jiménez creó su Instagram @croquetamente, para hacer de su perfil justamente eso: un espacio seguro en el que poder hablar de su vida, de su experiencia con un transtorno de conducta alimentaria (TCA) y de cómo ha cambiado un ‘odio interior’ a un amor y aceptación hacia si misma.

Mara es la tercera invitada a Random, uno de los pódcasts de El Español Javier Carbajal

Hija de la 'nueva hornada' de influencers que surgió de la pandemia, Mara abrió su cuenta en redes para dar rienda suelta a su gusto por la comunicación y la actuación y pronto comenzaría a hablar del transtorno de conducta alimentaria que había vivido. Para ella, contarlo en público a través de plataformas como Instagram o Tik Tok fue "liberador, absolutamente, muy positivo y muy sanador", relata durante la entrevista.

A partir de esta experiencia, 'Croquetamente' se ha convertido en un espacio de activismo contra la 'gordofobia', pero también en un "espacio seguro" para una comunidad que busca referentes como Mara, algo que ella cree que han encontrado en sus perfiles porque "la vivencia de las personas gordas y la vivencia de los TCA está muy invisibilizada".

Pero no todo es bonito en redes y plataformas. Y para ella tampoco lo ha sido. Una vez que empezó a crear contenido enfocado a "debatir" y desmontar la 'gordofobia' y a ganar mayor popularidad, empezaron a crecer los comentarios negativos, insultos, acusaciones y amenazas hacia ella en las publicaciones que hacía en sus perfiles públicos.

Mara, conocida en redes como '@croquetamente', durante la entrevista en el estudio de EL ESPAÑOL Javier Carbajal

"Cuanta más exposición, más odio", señala la propia Mara y añade: "Es lo que dice todo el mundo, que son las reglas del juego. Pero yo me niego a pensar que eso es así. No voy a parar hasta que esto se regule, hasta que la gente entienda que el odio no es sano para nadie".

Mara Jiménez acude a este tercer capítulo de 'Random' para hablar de cómo las redes sociales han cambiado su vida y de la necesidad de una regulación en plataformas que pueda evitar el odio contra "las personas gordas", otros colectivos y personas, para que haya mayor respeto. "Yo confío en que la gente va a llegar a entender que nos merecemos otro trato, porque cada vez hay más gente que despierta, ve esto y se lo cuestiona", sentencia la invitada.

Sigue los temas que te interesan