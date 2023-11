25N: Así funcionan los puntos de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Madrid

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día marca una jornada de gran importancia en la lucha contra un problema social y global, así como un significativo recordatorio de la necesidad de acabar con el daño que sufren cada año miles de mujeres y niños en España. Según la Encuesta Europea de Violencia de Género, realizada por Eurostat en 2022, en nuestro país hasta 4,8 millones de mujeres aseguran haber sido víctimas de algún tipo de violencia (psicológica o física) por parte de una pareja o expareja en algún momento de su vida.

En su permanente lucha contra la violencia de género las instituciones públicas tienen la oportunidad de llevar a cabo labores de prevención y compensación para las víctimas. En Madrid existe una red de asistencia para las mujeres víctimas formada por 55 puntos municipales (PMORVG), distribuidos en diferentes municipios madrileños y dependientes del Observatorio Regional de Violencia de Género, que realizan una importante labor social para la reparación del daño a estas mujeres. Estos centros surgieron en 2005 “con el cometido de desarrollar acciones de carácter preventivo y de sensibilización, así como de atención a las víctimas”, declara Ana Fernández, directora general de Igualdad y Contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid.

En la Red Municipal contra la violencia de género en pareja o expareja del Ayuntamiento de Madrid se integran tres PMORVG. Dicha Red la conforman además otros recursos como son los servicios de atención 24 horas, redes de alojamientos, centros de emergencia o los CAPSEM (Centros de Atención Psicosocioeducativa para Mujeres Víctimas de Violencia). Otros medios más conocidos, ya a nivel nacional, son, por ejemplo, el 016 o ATENPRO, un servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género.

Atende, la filial de Clece especializada en servicios sociales, es la encargada de gestionar uno de estos Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, situado en el distrito de Puente de Vallecas. Se trata del último centro que se ha abierto en la ciudad de Madrid, en enero de este año, donde se encuentran tres de los 55 PMORVG. A fecha de octubre, “el total de mujeres atendidas en estos centros suma 2.470 (850 mujeres en el Punto Municipal I, 1.215 mujeres en el Punto Municipal II y 405 mujeres en el Punto Municipal III, el más reciente), afirma la directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.

Reparación del daño y atención psicológica

En los PMORVG se atiende a mujeres cuyos casos han sido derivados desde los juzgados, es decir, mujeres que ya han sido reconocidas como víctimas porque existe una medida judicial que lo acredita. Una vez el caso llega al punto municipal correspondiente, desde allí se encargan de contactar con la víctima para ofrecerle los recursos del centro.

Según explica Miriam Quesada, coordinadora del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género III del Ayuntamiento de Madrid, “primero hay una cita con la trabajadora social, que es la que crea el primer vínculo con esta mujer, para que le cuente su historia de violencia, las situaciones vividas y las necesidades que ella tiene en ese momento”. También se crea un plan de seguridad, en el que se contemplan las zonas de riesgo o cómo actuar si se encuentra con su agresor.

Así, las trabajadoras sociales del centro pueden elaborar un plan de actuación individualizado para cada mujer e hijos, en el caso de que los tengan, y plantear una serie de objetivos, que pueden ser desde facilitar las comunicaciones con otros organismos para solicitar ayudas económicas, encontrar un empleo o buscar alternativas habitacionales, a gestionar cualquier tipo de papeleo.

Posteriormente, continúa Quesada, “empieza la terapia psicológica, y si la usuaria y la psicóloga lo creen necesario también se atiende a los menores”. Esta atención psicológica que se presta a los hijos no es habitual en otros centros, pero en el punto de Vallecas ha probado tener grandes beneficios.

“Es complicado porque en general los niños están en momentos evolutivos muy diferentes. No es lo mismo un niño o niña de cinco añitos que uno de 17”, cuenta la psicóloga infantil del PMORVG que, por privacidad, prefiere no dar su nombre. “Hay que tener en cuenta esa etapa y, aparte de eso, podemos encontrar perfiles desde la tristeza, desde la culpa… Hay niños que han interiorizado unos patrones más agresivos y hay que trabajar más esa parte de comunicación desde la no violencia”.

Los niños que han sufrido una situación de violencia, explica la psicóloga, “muchas veces ni siquiera saben lo que está pasando y normalizan esto, y es al final uno de los objetivos de esta intervención, que no normalicen esta situación para que no lo repitan o puedan caer en relaciones de violencia en el futuro”. En lo que va de año, en este punto se ha atendido a 48 menores, según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid.

Por un lado las profesionales del centro se enfocan en la reparación del daño a las víctimas, para “dotarles de herramientas y estrategias para la resolución de conflictos y establecer unas normas y límites en el hogar que no han podido tener hasta ahora”, apunta la psicóloga. En el caso de los menores, además, “dependiendo de la edad que tengan lo vamos a abordar de una forma más o menos explícita, pero integrar ese relato es muy importante para la evolución del tratamiento”.

La importancia de la prevención

“Nosotras vemos que se necesitaba este recurso, aunque algunas mujeres declinan la asistencia", señala la coordinadora del PMORVG de Distrito de Vallecas. Y añade, “veo muy necesario incorporar también la figura de la psicóloga infantil”. En este centro, además de la atención a las víctimas, también se realizan actividades de difusión en materia de violencia de género y campañas de sensibilización. Para la psicóloga del centro, “la prevención es lo principal”, por lo que destaca también la importancia de realizar una labor preventiva de sensibilización desde el ámbito educativo: “Que se nombre en los colegios, en las instituciones públicas, desde las primeras etapas de vida. Nosotras hacemos la labor de reparación del daño, que es muy necesaria, pero creo que también es muy importante ir a la raíz del problema y trabajar desde la prevención para que la sociedad vaya avanzando”.

Datos del Punto Municipal Distrito de Vallecas Dirección: AVENIDA ALBUFERA, 319 PLANTA 4 Local 409 28031 Teléfono: 911 987 962 Correo: puntomunicipalop3@madrid.es Otros teléfonos de atención 016 012

Sigue los temas que te interesan