¿Por qué debes abrochar el cinturón de los asientos de atrás del coche aunque esté vacío? Esta es la razón

Cada semana, millones de españoles realizan numerosos viajes por todo nuestro país. Durante la temporada estival, la mayoría de estos desplazamientos se producen a los destinos turísticos por excelencia, las playas. Estos generalmente se realizan en vehículos privados. Y es precisamente por este motivo por el que la DGT alerta constantemente, y, más aún, en esta época, de la peligrosidad de estos trayectos.

Durante el mes de junio se produjeron un total de 87 accidentes mortales en las carreteras de nuestro país, un 1,2% más respecto al año anterior. Ante esta situación, y con el objetivo de reducir el número de siniestros, la DGT no está siendo el único organismo que está lanzando consejos sobre cómo prevenir y evitar este tipo de accidentes. Ahora, las redes sociales también se llenan de vídeos en los que se aconseja a los usuarios sobre cómo actuar y cómo no hacerlo durante un trayecto largo por carretera.

En la era de TikTok, las autoescuelas se han sumado a la tendencia de publicar vídeos explicativos sobre los consejos y advertencias que los usuarios deben tener en cuenta durante los viajes por carretera. Precisamente, en los últimos días, se ha hecho viral un vídeo en el que Autoescuelas Mikel, que cuenta con una gran popularidad en redes, da un consejo que ha llamado la atención a la gran mayoría de usuarios. En el vídeo, el responsable de esta autoescuela explica por qué hay que abrochar los cinturones de seguridad de los asientos de atrás, aunque no haya nadie sentado.

"Mirad, chicos. ¿Por qué estoy poniendo los cinturones traseros si no hay nadie sentado?", comienza diciendo el responsable en el vídeo. "Los abrocho porque me voy de vacaciones. He llenado a tope el maletero y esto es una defensa más para que, en caso de accidente, le cueste más a las maletas romper los asientos traseros y salir proyectadas contra los ocupantes. Es una defensa más", asegura.

Un consejo que muchos usuarios desconocían y que, sin duda, minimiza los daños que puedan sufrir los pasajeros de un vehículo en caso de sufrir un accidente de tráfico. Tal y como explica el responsable de la autoescuela en el vídeo, colocar de forma adecuada las pertenencias dentro de un automóvil puede evitar lo que se conoce como el "efecto elefante".

[El nuevo sistema de la DGT para multarte si te saltas un stop o pisas una línea continua: 200 € de sanción]

Este fenómeno, que muchos conductores y viajeros desconocen, se refiere al efecto que provocan los objetos que viajan sueltos y que, al no estar debidamente sujetos, se desplazan hacia adelante en el momento en el que se produce un accidente. Este movimiento brusco de los objetos tras un golpe provoca que estos salgan disparados e impacten contra los ocupantes.

"Por la inercia y el efecto elefante, la fuerza con la que un objeto suelto dentro del vehículo golpearía a cualquier ocupante se multiplicaría hasta por 40 veces su peso a 50 km/h. Imagina si fuese un niño mal anclado o sin sujeción", ha alertado la DGT a través de su cuenta oficial de Twitter.

Una persona de 40 kilos de peso podrá ejercer un impacto de 4.800 kilos durante un accidente de un vehículo que circule a 120 kilómetros por hora. Las más de cuatro toneladas sería lo que pesaría, por ejemplo, un elefante. De ahí el nombre elegido para es efecto. Por este motivo, abrochar los cinturones de seguridad de los asientos puede evitar que, en caso de sufrir un accidente, los objetos del maletero salgan disparados contra los ocupantes.

Las reacciones al vídeo publicado en la cuenta oficial de la autoescuela han sido muy variadas. Pero, sin duda, los comentarios más destacados han sido los de algunos usuarios que ha confirmado de primera mano que este consejo sirve, y mucho. "Doy fe. En el año 1990 tuvimos un accidente y todas las maletas se me cayeron encima y solamente tenía 10 años", comentaba una usuaria. "Solo con un frenazo muy fuerte los asientos cedieron y acabé con medio equipaje en la parte delantera. Quedó todo en un susto", añadía otro. En la actualidad, el vídeo supera ya las 200.000 reproducciones y los 7.000 'me gusta'.

Sigue los temas que te interesan