La Ruta del Empleo que recorre España con cientos de ofertas de trabajo

La cifra de desempleados en España ha bajado de los tres millones por primera vez desde la crisis de 2008. Y, a pesar de la buena noticia que suponen estos datos, en muchas zonas del país, especialmente en la España rural, el acceso al empleo resulta mucho más complicado.

La empresa de servicios esenciales Clece ha puesto en marcha recientemente una iniciativa para acercar ofertas de empleo a la población de una manera innovadora y eficaz. La compañía ha recorrido varias ciudades y pueblos de España en un autobús acondicionado como oficina móvil, en el que varios técnicos de selección han realizado entrevistas de trabajo, con el objetivo de priorizar la contratación a personas de estas localidades y poniendo especial atención en la integración laboral de los colectivos vulnerables.

Los candidatos podían inscribirse para estas entrevistas a través de la página web de Clece o solicitarlo mediante un teléfono gratuito que habilitó la compañía en cada provincia. La diversidad de ofertas cubría ámbitos como enfermería, ayuda a domicilio, gerocultor, limpieza, seguridad y jardinería.

La primera ruta se llevó a cabo en Jaén (Ruta Jaén Emplea), con el objetivo de cubrir más de 300 puestos de trabajo . La respuesta por parte de la gente en esta primera ruta fue abrumadora: “Llegaron muchas más candidaturas de las que esperábamos, al final entrevistamos a 1.724 personas”, cuenta Inmaculada Cañada, técnico de selección de Jaén.

El autobús de Clece hizo nada menos que 16 paradas en la provincia de Jaén, región con una tasa de paro superior al 18%. “Estamos hablando del Jaén rural, donde hay mucho desempleo. Hay zonas que trabajan más en el turismo y por la pandemia han sufrido bastante, sobre todo en los pueblos más pequeños y alejados de la capital”, asegura la técnico de selección de Clece.

En esta primera ruta, Elisa Serrano consiguió, después de casi cinco años desempleada por no poder compaginar el trabajo con sus dos hijos pequeños, un empleo como limpiadora en el Hospital de Jaén. Cuenta que tenía “muchas ganas de entrar en esta empresa”, y de hecho llevaba varios años apuntada al portal de empleo de Clece. Finalmente ha podido hacerlo, además, en “un puesto que me gusta mucho, estoy muy contenta en el Hospital. Fue el mejor regalo que me hicieron por el día de la madre”.

Para los técnicos de selección de Clece que han participado en el proyecto, la ruta ha dado muy buenos resultados. “Para mí es el proyecto más motivador y en el que más resultados he visto. Acercarnos a las personas ayuda a hacer una buena selección de personal, porque estamos facilitando esa acción y ese trayecto a gente que a lo mejor no sabe muy bien cómo hacerlo”, concluye Inmaculada.

Interior del autobús de la Ruta Madrid Emplea, transformado en oficina de selección.

Desde el primer momento, se ha priorizado la contratación de colectivos vulnerables, pues en la compañía son profundamente conscientes de las dificultades para acceder al actual mercado laboral para algunas personas por circunstancias como la brecha digital. “No todo el mundo ha sabido o ha podido adaptarse a la digitalización y no todos los candidatos disponen de medios”, cuenta Raquel Sánchez, técnico de selección de Clece en Cádiz.

Precisamente en Cádiz tuvo lugar a finales de abril la segunda ruta de empleo. La Ruta Cádiz Emplea ofrecía más de 200 puestos de trabajo por la provincia y alrededores. Una de estas vacantes ya ha sido cubierta por Ramón de los Reyes, que consiguió un contrato como técnico de sistemas en Huelva, e insiste en la oportunidad que significa este puesto para él, pues cuenta que se encontraba en una situación de vulnerabilidad: “Tengo una niña pequeña y llevaba tiempo desempleado, me ayudaba servicios sociales”.

Para Raquel Sánchez, esta iniciativa “ha sido una manera de acercarnos a todas las personas, independientemente del colectivo que sean o de la edad que tengan, con la idea de facilitar y acercar a todo el mundo los procesos de selección. Llegar al mayor número de personas posible”. En esta ruta se hicieron 1.019 entrevistas.

Muchas de las personas que se acercaron hasta el autobús de Clece “lo están pasando bastante mal, porque llevan tiempo sin trabajar y sin siquiera tener la oportunidad de poder hacer una entrevista. No hay mucha empleabilidad en esta zona desgraciadamente”, declara la técnico de selección. Cádiz es la segunda provincia de España con la tasa más alta de paro (un 26,30%) y la primera de Andalucía.

“A mí personalmente me ha dado la vida, porque de estar parado, estar deprimido, a sentirme realizado y colaborar económicamente en casa, ahora es todo mejor. Intentaré por todos los medios estar a la altura para quedarme aquí en Clece”, concluye Ramón.

A lo largo del mes de mayo tuvieron lugar otras dos rutas: en Galicia, donde se buscaba contratar a más de 275 personas, y en Málaga, donde se querían cubrir 500 vacantes de Clece.

Posteriormente, los días 14 y 15 de junio el autobús de la Ruta del Empleo hizo parada en Madrid para contratar a más de 150 personas, a la vez que se llevaban a cabo dos jornadas virtuales de entrevistas dirigidas a candidatos procedentes de colectivos vulnerables de toda España, con la intención de cubrir hasta 2.800 puestos de trabajo repartidos por todo el territorio nacional, para lo cual Clece ha contado con la colaboración de 139 entidades del tercer sector que han intermediado en la selección de candidatos. Y aunque este año ha sido la primera vez que se han puesto en marcha las rutas de empleo, desde la compañía, asegura Raquel Sánchez, esperan “que no sea la última”.

