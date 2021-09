Una vuelta al cole más fácil para los alumnos en situación de vulnerabilidad

La vuelta al cole siempre es un momento especial. Es una fase de ilusión llena de preparativos y de apurar hasta los últimos minutos la lista de la compra: material escolar, libros, uniformes… Sin embargo, hay familias a las que su situación económica o social no les permiten afrontar este momento con tanto optimismo. Es lo que se vive en los hogares que están en situación de vulnerabilidad.

Esta precariedad, que acaba afectando a los más pequeños de la casa en su desempeño académico, es un problema recurrente. Se estima que uno de cada tres menores en edad escolar están expuestos a esta situación. Este año, además, las consecuencias de la pandemia aún se dejan sentir y eso ha obligado a extremar la atención hacia estos colectivos que se enfrentan no solo a barreras en lo económico, sino a la carencia de todo tipo de recursos para acceder a una educación de calidad.

De ahí que CaixaProinfancia, el programa de Fundación "la Caixa" dirigido a ayudar a este tipo de hogares, haya intensificado su labor este año. Con esa idea, la de dar una oportunidad a todos estos menores de toda España, Fundación "la Caixa" ha entregado a través de Acción Social más de 125.000 kits de material escolar en este inicio de curso.

Estos paquetes tienen tres modalidades de acuerdo al ciclo educativo del estudiante: preescolar, primaria y secundaria. Incluyen una mochila y un contenido específico para cada etapa que puede incluir material básico como bolígrafos, lápiz, gomas, sacapuntas o cuadernos hasta reglas, un compás o una calculadora científica. Los lotes se han distribuido por las más de 400 entidades sociales de todo el país que desarrollan el programa CaixaProinfancia, con la colaboración de centros educativos, administraciones públicas y la red de oficinas de CaixaBank, la más extensa del sector en España.

Pero al margen de lo estrictamente material, la iniciativa que pone en marcha Fundación "la Caixa" también aborda aspectos igual o más relevantes para alumnos en esta situación de vulnerabilidad. De hecho, esta aportación con motivo de la ‘vuelta al cole’ es adicional a las ayudas que, durante el curso, alcanzan a más de 60.000 niños y adolescentes de 0 a 18 años y que se manifiestan en acciones de refuerzo educativo, talleres, asistencia psicológica o de entrega de gafas e incluso de alimentación.

El diseño del programa incide en la parte más intangible y por eso durante toda la historia de CaixaProinfancia se ha cuidado el aspecto psicológico, clave también dadas las circunstancias que viven muchos de estos menores. Muchas veces se habla de estas iniciativas citando los números pero, para conocer con exactitud hasta qué punto este respaldo puede cambiar la vida de sus beneficiarios, la mejor manera es poner nombre y apellidos a los casos que ejemplifican el éxito del plan.

"Me dieron medio pan y un libro"

Uno de ellos es Miguel Ángel Díaz, un estudiante de tercero de Filología Hispánica, que tiene en mente un sueño: "Dedicarme tanto a la escritura como a la crítica literaria. Quiero escribir historias para esas personas que todavía no tienen una historia", cuenta.

La primera podría ser la suya. Su amor por las palabras y por el lenguaje augura el éxito a la hora de alcanzar sus metas. Sin embargo, este futuro filólogo reconoce que, de no haber contado con una ayuda como la que le ofreció Fundación "la Caixa" a través de CaixaProinfancia, puede que no hubiera podido salvar por sí solo "una situación complicada en casa y coger un buen camino".

Hoy, Miguel Ángel cita el discurso que Lorca dio al presentar la biblioteca de su pueblo, en 1931, en la que el poeta aseguraba que, si fuera pobre, preferiría medio pan y un libro que un pan entero. Recuerda estas palabras porque, de alguna manera, él se siente identificado con ello: recibió el "medio pan que se puede considerar la ayuda psicológica y el libro, que creo que puede ser la ayuda a nivel académico" a los que tuvo acceso gracias a ProInfancia.

"Creo que no sabía estudiar"

El de Cózar Mohamed es otro ejemplo de lo importante que es acompañar a a los jóvenes cuando más lo necesitan para que desarrollen sus aptitudes. Su caso es particularmente complejo dado que procede de los campos de refugiados saharauis y se movió a España con su familia cuando era muy pequeña. Su momento más delicado llegó en segundo de la ESO, cuando "tuve una época no muy buena".

En momentos tan cruciales como este, está claro que la mayoría de familias apoya al menor. Otra cosa es que tengan medios o recursos para ayudarle. En el caso de Cózar, sus padres apostaron por buscar vías para que su hija progresara. Y CaixaProinfancia puso el resto. Así, Cózar entró en una academia, el centro Arbela de Rekalde, en Bilbao. "Dije que no, yo no quería academias pero ahora doy gracias por que me convenciera [a mi padre] porque estaba muy perdida y creo que no sabía estudiar, ese era mi gran problema", cuenta.

Sin embargo, en Arbela encontró "una familia que me ayudó en muchos sentidos: psicológicamente, personalmente o a poder estudiar por mi misma…". Por supuesto, el esfuerzo personal es básico pero a veces ese impulso que necesita una persona para ponerse en marcha es lo que necesitan estos jóvenes que, gracias a sentirse arropados por iniciativas así, pueden permitirse soñar, con argumentos: "Para una chica saharaui, estudiar y llegar a una formación alta en un país que no es el tuyo y en un idioma que no es el tuyo, hace sentir muy orgullosa a cualquier familia".

Ayuda que puede cambiar una vida

Son acciones que pueden cambiar una vida. Los de Miguel Ángel y Cózar son dos ejemplos, dos de los más recientes. Pero, como ellos, miles de alumnos han podido beneficiarse de alguna de las líneas que ha trabajado el programa CaixaProinfancia de Fundación "la Caixa" en sus 13 años de existencia. Durante este tiempo la premisa ha permanecido inalterable: establecer los mecanismos más adecuados para que los participantes desarrollen sus competencias básicas.

Así, las miras se han colocado en esas situaciones familiares y sociales más delicadas, dado que en la mayor parte de ocasiones es el entorno del alumno el que acaba afectando negativamente a su progresión académica. Disponer las herramientas para evitarlo ha sido prioritario y fruto de ello se han activado acciones para favorecer la autonomía en el aprendizaje, impulsar los resultados escolares e incluso para mejorar la autoestima del menor.

