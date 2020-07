Abren las piscinas de Madrid: chapuzones por turnos, venta online de entradas y nada de comer

Gran parte de las piscinas madrileñas han abierto este miércoles para sofocar el calor veraniego, con aforos reducidos para evitar contagios por coronavirus y venta online de entradas, una novedad que no termina de cuajar entre los usuarios, aunque sí ha habido unanimidad en las ganas de darse un chapuzón.

"El agua está total. Deliciosa. Este agua es el mejor agua de Madrid", ha dicho Antonio, el primer bañista en la piscina del Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque.

Con su mujer, ambos "eméritos", ha sido de los primeros en llegar a estas instalaciones del distrito Fuencarral-El Pardo, porque "hoy merecía la pena venir pronto a enterarse un poco de cómo estaba esto porque hay muchas normas de conducta".

Esta piscina es una de las cinco del Ayuntamiento de Madrid que finalmente han abierto este miércoles y no diez como estaba previsto. Las otras cuatro son Orcasitas, San Fermín, Moratalaz y Aluche. También han abierto este miércoles las cuatro dependientes del Gobierno regional (Canal, M-86, Puerta de Hierro y San Vicente Paul).

En las piscinas municipales de la capital no se podrá comer, habrá que mantener la distancia interpersonal, lavarse las manos con geles y solo se podrá acceder en uno de los dos turnos habilitados, de 10:00 a 14:30 horas o de 16:30 a 21:00, para garantizar que no haya aglomeraciones.

Aforo

El aforo en las piscinas está limitado al 50% para evitar contagios por coronavirus y la venta de entradas será por internet para controlar la afluencia y evitar colas en las taquillas.

Por vía telemática se podrá adquirir en las municipales el 90% de las entradas disponibles, y el 10% restante se reservará para mayores y personas con discapacidad, que podrán adquirir los tickets directamente en las taquillas de las instalaciones.

Antonio "afortunadamente" no ha tenido "ningún problema" aunque la página "tampoco estaba disponible ni ágil", pero no ha sido impedimento para reservar cuatro días a precios "baratos", añade.

En cambio su tocaya Antonia, que ha hecho cola unos puestos por detrás de él, no estaba muy convencida.

Restricciones en las instalaciones de la piscina del Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque, en la Avenida de Monforte de Lemos que ha reabierto a los usuarios. Efe

"Estábamos deseando venir a la piscina pero no nos gusta este sistema de las entradas por internet, reservarlas y luego tener que subir a la taquilla, coger el numerito y hacer otra cola aquí. Estamos enfadadas, por lo demás, el aforo me parece bien, que haya que hacer dos turnos porque hay que desinfectar para el siguiente turno, también me parece bien", ha opinado.

La app Avisosmadrid

Desirée y Daniel, por el contrario, no han tenido dificultades. "Me bajé la app en el móvil de avisosmadrid y ahí ya todo súper fácil, además es que está muy bien marcado. Seleccionas la piscina que quieres, el turno, pagas y ya está. Es mas cómodo", dicen contentos por poder evitar las "colas muy largas" que se generan otros veranos en la piscina Vicente del Bosque.

Este centro ha sido en el que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dado la bienvenida a la temporada veraniega de las piscinas.

"Vamos a disfrutarlas con mucha responsabilidad. El Ayuntamiento ha puesto todo de su parte para que los madrileños que quieran venir lo hagan con las máximas medidas de seguridad (...) pero también pedimos a los madrileños que seamos todos conscientes de que seguimos en una situación muy grave en Madrid así que les pedimos responsabilidad", ha pedido.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (c), durante la apertura de la piscina del Centro Deportivo Municipal Vicente del Bosque, en la Avenida de Monforte de Lemos.

En las entradas de las piscinas municipales no se toma la temperatura a los usuarios, porque, según ha indicado la vicealcaldesa, "no es un requisito obligatorio" y además "pueden dar falsos positivos porque estamos hablando de un escenario donde hay mucho calor y eso puede hacer que se altere la medición".

La delegada de Deporte, Sofía Miranda, ha explicado que en ninguna de las piscinas se ha completado el aforo este miércoles, ni en el turno de mañana ni en el de tarde.

"Puede deberse a diversos factores: porque la aplicación es nueva y necesita un poco de rodaje para que los usuarios se acostumbren a usarla, y por otro lado también puede ser porque es día de diario", ha comentado.

Cómo reservar

En el caso de las piscinas de la Comunidad de Madrid la venta de entradas se hace a través de su página web mediante un sistema de reserva previa con el que los usuarios podrán comprar con hasta dos semanas de antelación.

El director de una de estas piscinas, la de Puerta de Hierro, Vicente Orden, ha explicado a Efe que han decidido no hacer turnos.

El complejo tiene la lámina de agua más grande de Europa y los máximos diarios de esta piscina eran, antes de la pandemia, de 24.000 personas, aunque ahora serán 1.300 personas al día las que podrán disfrutar de las instalaciones por las que discurre el río Manzanares y desde donde se puede contemplar el Monte del Pardo.

"En otras piscina quedará reducida (la entrada) a cincuenta o cien personas como mucho. Esta sigue siendo la de mayor aforo de toda la Comunidad de Madrid y de España", agrega el responsable.

Además de la limitación de aforo, en esta piscina hay medidas de seguridad como alfombrillas en el suelo para limpiar las zapatillas en el acceso, circuitos diferentes de entrada y salida al recinto, y parcelas de dos por dos metros en los césped para que no haya contacto entre los usuarios.

A diferencia de las piscinas municipales, en la de Puerta del Hierro sí habrá este verano tres servicios de restauración, uno dentro de la propia piscina, otro en el campo de golf y una tercera terraza en la zona de la entrada que "cumplen sus propios protocolos de seguridad para la Covid".

En esta jornada pasada por agua, también han abierto sus puertas otros enclaves acuáticos como Aquopolis y Parque Warner Beach, con aforo al 50%, y también ha retomado su actividad el embarcadero del Retiro.

Distintas opciones para tratar de sobrellevar las altas temperaturas de la capital en verano.