Cómo desinfectar el coche y la moto de manera segura, en el taller o en casa: dudas sobre el ozono

Lo primero, sin duda, será arrancar el coche –si recuerda cómo se hace o no se lo ha encontrado con la batería agotada. Después, llegará el resto –y no menos importante–, tendrá que desinfectar carrocería, sillones, volante… Todo lo necesario. Toca volver al trabajo, progresivamente, y, sin duda, muchos lo harán en sus vehículos personales (ya sean moto o coche) para evitar un posible contagio por coronavirus en el transporte público. Por eso urge saber cómo desinfectar el automóvil, ya sea en el taller o en casa, para no correr riesgos.

“Hay que tener en cuenta, sobre todo, que el ozono no elimina el virus. Hay muchos informativos donde lo dicen… Pero no. Lo que hace es acabar con determinadas bacterias o germenes, pero nunca con la proteína que envuelve al virus”, reconoce Santiago Vela, responsable de Motos Four Angels, taller de motos ubicado a escasos metros de las Torres KIO, en la madrileña Plaza de Castilla.

A partir de ahí, una gran parte de los conductores optará por desinfectar su vehículo en casa. “Desde luego, es más fácil hacerlo en un pueblo, donde tienes espacio, cochera…”. En ese caso, hay dos métodos para acabar de erradicar el coronavirus del coche: “La parte exterior se puede desinfectar con un 70% de alcohol y un 30% de agua; y en la interior, donde hay cosas más sensibles, con jabón y agua”, reconoce Santiago Vela.

¿Y para las motos? Mismo método. “Un cubo con agua caliente y jabón y dedicarle tiempo y mimo. De esta forma, se desinfecta; si no, alcohol y agua, o aplicar algún espray”, prosigue Santiago. Todo ello, obviamente, equipado como recomiendan las autoridades sanitarias: con mascarilla y guantes de látex, obligatorios tanto para la limpieza como para cuando se vaya a abandonar el vehículo para echar gasolina o realizar alguna compra.

Es importante, eso sí, quitarse los guantes y la mascarilla al salir del coche y cambiársela. “Los agentes infecciosos pueden permanecer horas e incluso días sobre algunas superficies, especialmente las que más tocamos”, explican, por ejemplo, desde Toyota, en una de sus muchas recomendaciones a sus clientes.

En el taller

En la gran mayoría de talleres seguirán el mismo proceso que muchos conductores en su casa. Sin embargo, en Motos Four Angels tienen una alternativa diferente y 100% efectiva. En la máquina para limpiar motos diseñada por Santiago Vela, única el mundo, en el taller han implementado dos formas de desinfectar. La primera, mediante un programa con alcohol alimentario. “Es el que se utiliza en el transporte de camiones para desinfectar las cisternas de los camiones”, explica.

En su máquina, además, mediante este programa, se pueden desinfectar también carros de la compra, carritos de golf o cualquier otro instrumento que quepa dentro del habitáculo donde, de forma habitual, se limpian las motos de forma eficaz. “Todos los elementos susceptibles de ser lavados de manera húmeda”, prosigue Santiago.

Ni brazos, ni mangueras ni rodillos en el interior del habitáculo. Silvia P. Cabeza

La segunda forma de limpiarlas consiste en la exposición de la moto a rayos ultravioletas. “Lo hemos implementado en las cabinas en un sistema que permite que a través de los cristales los rayos sean filtrados y sean seguros para el usuario”, expone Santiago. Con una promesa: poder hacer próximamente lo mismo con los coches. Y todo, por cuatro o cinco euros, aunque eso todavía lo tienen que decidir en Motos Four Angels, abiertas desde este lunes, pero sólo para el lavado de motocicletas.

Lo que no recomienda Santiago, bajo ningún concepto, es el lavadero. “Así no lo desinfectas jamás”, reconoce. Y, por otro lado, la lejía, prohibida para limpiar cualquier coche.