“La reactivación del turismo británico será la clave de la recuperación en Tenerife”

¿Cuál es tu pronóstico de la evolución del sector hotelero?

Son muchas las teorías, pero muy pocas las certezas sobre la evolución del turismo en general. Nos enfrentamos a una situación completamente nueva, sin referentes en todo el mundo y que afecta a nivel global, por lo que el desarrollo es completamente impredecible.

Son muchos los factores que determinarán la evolución, empezando por el más importante que es el factor salud. Hasta que la pandemia no esté controlada es evidente que el turismo no comenzará su reactivación. Una vez superado el problema sanitario, entran otros factores como la salud financiera de turoperadores y aerolíneas, la apertura del espacio aéreo o el miedo a viajar. Y no podemos olvidar la estabilidad económica; si la gente perdiese su trabajo no podemos esperar que se vaya de vacaciones.

Sin embargo, las vacaciones son una inversión casi obligatoria para muchas familias; y el mercado, tanto local como nacional e internacional está demostrando que tiene ganas de disfrutarlas a partir del segundo semestre del año, tal como vamos viendo en las consultas y reservas. Prevemos que el mercado local y nacional serán los primeros en reactivarse, aunque para el turismo de Tenerife el que marcará la diferencia en la recuperación será el internacional, especialmente el inglés. De cualquier forma, hasta que no podamos garantizar la seguridad sanitaria por parte de cliente y destino, ni hoteleros ni huéspedes comenzaremos la reactivación.

¿Tienes una visión optimista?

Sí, es algo que nos caracteriza y que define mucho nuestra empresa. Sabemos que el problema está ahí, somos conscientes del drama causado por la situación, pero también pensamos que si nos quedamos parados llorando será muy difícil superar este bache. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, por ejemplo en la crisis de Thomas Cook, cuando decidimos lanzar nuestra propia plataforma de compra de vuelos, para poder bonificar los vuelos y de esa forma ayudar a los afectados, paliando las consecuencias del cierre del turoperador.

Como empresarios, ahora más que nunca tenemos la responsabilidad de analizar y plantear medidas que nos permitan soportar y gestionar este momento tan duro de parada total de negocio. Y siguiendo el hilo de las recientes declaraciones del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, estamos de acuerdo en que no hay que dar por perdida la temporada, comencemos por el mercado local y reactivemos el turismo al menos de forma interna.

Hablemos de esas medidas. ¿En qué podemos ir avanzando?

Aunque es la reclamación sencilla, es obvio que necesitamos todo el apoyo de la Administración, empezando por la intermediación del Gobierno de Canarias frente a los turoperadores para que agilicen los pagos pendientes, que ya han solicitado las patronales. También es fundamental la promoción, parecería que en este momento no tendría sentido, pero ahora más que nunca es cuando las marcas se la juegan, es hoy cuando debemos estar más cerca de nuestros clientes. Reivindicar la idoneidad de Canarias como destino turístico para cualquier mercado que esté dispuesto a viajar cuando se den las condiciones es donde la asociación público-privada debe ser una realidad. En este momento los ayuntamientos que acogen el tejido turístico juegan un papel muy importante, muchos de ellos tienen un alto superávit y sería de gran ayuda que lo utilizasen también para reducir aquellos tributos municipales como el IBI, IAE, las basuras…

A pesar de la que está cayendo algunos empresarios con visión de futuro, nos estamos planteando inversiones durante este parón para mejorar la competitividad del destino. Para ello, desde las asociaciones empresariales hemos solicitado a las instituciones locales que faciliten licencias y eliminen las tasas de las mismas, para acometer reformas en los hoteles aprovechando las circunstancias y así lograr reabrir con una oferta mejor.

En esta línea, y con muy buena disposición, el Concejal de Urbanismo de Arona ha abierto una vía digital de comunicación en la que se está generando un interesante diálogo con los empresarios y donde se va informando de la actualidad y la evolución de los expedientes de las licencias en curso. Tal vez no es una solución en sí misma pero desde luego es una buena forma de estar en contacto y compartir visiones que nos enriquezcan a todos.

Por otro lado, mantener y recuperar el empleo es clave para la evolución de nuestra sociedad, y para ello el Gobierno se está haciendo cargo del 75% de los impuestos de las empresas afectadas durante el estado de alarma. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el fin del estado de alarma puede significar el inicio de la recuperación de algunos sectores, pero empresas como los hoteles necesitarán meses para recuperarse mínimamente, por lo que consideramos una medida un tanto pobre para la envergadura del problema. Es más que evidente que los ERTE deben alargarse por causa mayor, ampliando su duración al menos 6 meses para tener un marco de seguridad en aras de proteger el empleo. Eso no quiere decir que los hoteles estemos cerrados hasta entonces, si se dan las condiciones de seguridad sanitaria antes, estaremos más que encantados de revertir los Expedientes de Regulación.

También propones medidas internas.

Para nuestro sector esta crisis es especialmente dura porque nuestra actividad está completamente parada por primera vez en la historia. Pero estos momentos también suponen una oportunidad para llevar a cabo acciones para las que cuesta encontrar tiempo en circunstancias normales. Nosotros por ejemplo estamos aprovechando nuestra Universidad Spring para que nuestro equipo pueda formarse durante estos meses, con cursos básicos de hostelería y propios de cada puesto, cursos de idiomas creados para cada categoría y formación corporativa. De esa forma, cuando reabran los hoteles, estaremos más formados y con mayor capacidad para continuar creando el turismo de calidad que queremos para nuestra isla.

¿Habéis pensado ya en las medidas a tomar de cara a la reapertura?

La OMS ya ha determinado algunas medidas muy generales para los establecimientos hoteleros, pero nosotros estamos profundizando día a día en dichas medidas y reforzándolas, a la espera de conocer los detalles que determinen las autoridades. Para la reapertura necesitamos equiparnos con todos los medios de seguridad higiénico sanitarios que exige la ley frente a este Covid19, reforzando y adaptando nuestros procesos de Health & Safety, ya existentes, a los métodos de desinfección exigida. En este sentido creemos que debe ser Europa quien establezca los sistemas de control y protocolos, a tal efecto que todos los grupos de interés (mercados emisores, agencias, turoperadores, aerolíneas y destinos) hablemos el mismo idioma.

Sin embargo, podemos predecir cuál será la tendencia y la importancia de la seguridad sanitaria en la industria y debemos ir preparándonos de forma interna para poder reabrir con una propuesta segura de experiencia vacacional. Nuestra política contactless se enfoca en medidas como los buffets adaptados a porciones individuales, eliminación de aglomeraciones en recepción facilitando el pre-checkin online, fomento de los call center y paneles digitales de información para el cliente, apertura de puertas vía app, limitación de zonas comunes, desinfección con lámparas ultravioleta… Todas estas medidas son de dentro a afuera, con el objetivo de crear, de forma prioritaria un concepto de “hotel seguro en destino seguro”. Para ello, realizaremos controles regulares a todos los empleados para garantizar la seguridad. Todo ello sin perder nuestro objetivo final, que es ofrecer vacaciones de calidad, con servicio excepcional y plena satisfacción del cliente.

¿Está preparada la empresa para esta nueva forma de trabajar?

Desde Spring Hotels llevamos años apostando por la digitalización, algo que supone una gran ventaja en estos momentos. Nuestra misión ahora es concluir la digitalización completa en todos los procesos, un proyecto que ya está en marcha. Somos conscientes que hay un segmento de clientes que rechaza la tecnología demasiado avanzada, vista a veces como poco humana, y ésta es una buena oportunidad para demostrarle que la tecnología también puede acercarnos más. Es el momento de dar la bienvenida al universo “no contact” o “contactless” en el que vamos a convivir durante tiempo indefinido.

¿Hablamos de crear un destino seguro, pero cómo aseguramos que la amenaza no entre a través de los turistas?

Las mismas garantías que ofrece nuestro destino son las que vamos a exigir a nuestros clientes, y será necesario el compromiso tanto de compañías aéreas como turoperadores y AENA para que realicen pruebas a los viajeros que aseguren un entorno libre de Covid. Por la condición de isla y los limitados canales de acceso, tenemos la oportunidad de ser los primeros en crear un “destino seguro” que permita a los turistas viajar sin miedo.