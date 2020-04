Los mítines del cura murciano contra Sánchez desde su púlpito: "Mienten y no sacrifican nada"

Más que una misa parecía un mitín político. El sacerdote Alfonso Alburquerque aprovechó el culto de este domingo, que ofició en la iglesia de San Juan Bautista de Archena (Murcia), para arremeter contra la gestión del Ejecutivo de España en la pandemia del coronavirus: “Un Gobierno que no está sacrificando absolutamente nada, que está viviendo del engaño, del silencio, ocultando la verdad y eso se llama mentir. Y ante esa realidad, hermanos, no nos podemos callar. Es momento de unificar fuerzas para vencer al enemigo que nos mata, pero también es tiempo de una fuerte crítica para aquellos que dirigiéndonos desde un desgobierno central, están creando una gran paranoia nacional; ya no sabemos qué hacer: ¿Es más importante pasear una hora a un perrito o sacar a la calle a los críos?”.

Esa reflexión forma parte del sermón del padre Alfonso que Telearchena retransmitió porque el confinamiento domiciliario impide a los feligreses de esta localidad murciana -de poco más de 19.000 habitantes- asistir a las misas que oficia en la citada parroquia situada en la Plaza de la Iglesia. Como era previsible el vídeo de la homilía corrió como la pólvora por las redes sociales porque el cura denuncia que el Gobierno ha intervenido los teléfonos de todos los españoles: “Es verdad que el control de los móviles también se está haciendo, lo habéis notado vosotros también al igual que lo he notado yo”.

El contenido político de la misa no ha pillado por sorpresa en Archena porque algunos vecinos explican de manera anónima a EL ESPAÑOL que el párroco nunca ha escondido su tendencia ideológica desde que hace casi una década aterrizó en la localidad para hacerse cargo de dos congregaciones: la iglesia de San Juan Bautista y la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. “El hombre siempre ha demostrado ser de derechas” o “este cura le ha dado ya varios palos al PSOE en los últimos años”, es lo que afirman varios archeneros.

Los vecinos consultados por este diario apoyan sus testimonios aportando pruebas gráficas como la foto que el padre Alburquerque se hizo con el que durante la pasada legislatura fue presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez. También relatan diversas polémicas que ha protagonizado el religioso en el pueblo: “En las pasadas elecciones municipales el cura asistió a un acto electoral de la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento, Patricia Fernández, y después no dudó en fotografiarse con ella”.

Apoyo al PP

El último episodio que causó controversia vecinal ocurrió en 2019 cuando el párroco criticó a los partidos de izquierdas que no apoyaron la moción que llevó al Pleno el equipo de Gobierno, regido por Patricia Fernández (PP), para nombrar alcaldesa perpetua de Archena a la Virgen de la Salud.

En esta ocasión, la misa ha tenido tal repercusión entre los vecinos que el PSOE de Archena se ha visto obligado a trasladar al cura su malestar por el contenido de la homilía del domingo. El partido no se ha pronunciado públicamente, por respeto a la iglesia, pero se ha puesto en contacto con el párroco para mostrarle su pesar porque criticó restricciones sociales, como las limitaciones de aforo fijadas por las autoridades sanitarias en los entierros para evitar contagios por COVID-19.

“La tristeza de poder celebrar, como aquí en Archena, en la puerta del cementerio, entierros con tres personas y el sacerdote, y que luego vayamos al supermercado y nos encontremos varias decenas y decenas de personas que prácticamente no guardan la distancia de seguridad: ¿Qué está ocurriendo hermanos? Ahí, precisamente, verdad no hay; ahí hay persecución; ahí hay mentira y si hay mentira, obviamente, paz no puede haber y las críticas (al Gobierno) están creciendo cada vez más”, sentenció el religioso. También desmintió las cifras de fallecidos por coronavirus que ofrece a diario el Gobierno de Pedro Sánchez: “No son exactamente esos”.

Pide una paga extra

Durante los 51 minutos en los que se prolongó la homilía, retransmitida por Telearchena, también tuvo tiempo de arremeter contra los medios aportados por el Ejecutivo central a médicos, enfermeros o auxiliares. “Miles de sanitarios están todavía totalmente desprotegidos: recortando bolsas de basura para poder protegerse”. Todo ello le llevó a reclamar desde el púlpito una paga extraordinaria para los sanitarios por su trabajo en primera línea de batalla contra el coronavirus: “Más que un aplauso a las ocho de la tarde, el personal sanitario se merece una paga extra porque son auténticos héroes”.

El debate que generó la misa traspasó las fronteras de la localidad y el párroco optó por informar al Obispado de Cartagena antes de que tuviese conocimiento del polémico contenido de la homilía por los medios de comunicación. Así se desprende de un audio que el domingo por la noche el cura distribuyó entre los vecinos de Archena vía WhatsApp: “Buenas noches, mirad, hoy ha ocurrido una cosa extraña y me he quedado un poco asombrado. Esta mañana, como sabéis, ha sido la misa. En la homilía he dicho algunas verdades que creo que son verdades, no sé, igual estoy equivocado, pero creo que es lo que todo el mundo piensa y así me lo han dicho y entonces las he dicho en la homilía”.

El audio prosigue admitiendo que el contenido de la ceremonia religiosa molestó al PSOE: “A las cinco de la tarde he recibido WhatsApps de gente del PSOE de Archena diciendo que han sido comentarios desafortunados. Hemos hablado bien. Los he respetado porque cada uno tiene su forma de pensar, y yo también, como ciudadano, tengo mi forma de pensar: estamos en una democracia (...)”.

En la nota de voz, lejos de aplacar el debate vecinal, insta a los feligreses a que vean la misa y opinen al tiempo que les informa de que el Obispado está al corriente de todo: “Cada uno con su capacidad crítica pues que juzgue si está mal o bien lo que he hecho, si he estado imprudente. He llamado a mi obispo y me ha dicho que esté tranquilo, pero eso sí, me ha dicho que no le dé carnaza a ningún medio de comunicación”. El padre Alfonso concluye el audio lanzando otra dura crítica. “Lo he dicho en la homilía y lo vuelvo a decir ahora: existe una gran persecución contra la iglesia porque en ningún momento se ha reconocido en toda España el bien que estamos haciendo por la sociedad”.

Críticas

Alfonso Alburquerque no ha respondido a ni una sola de las llamadas que le ha realizado este diario para conocer los motivos por los que utilizó la misa dominical, una ceremonia que se presupone religiosa, neutral y apolítica, para criticar la gestión que está haciendo el Gobierno español de la crisis sanitaria del coronavirus. El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, tampoco ha querido pronunciarse sobre lo sucedido. “El Obispado no va a hacer declaraciones”, han manifestado a este diario.

El silencio de la Diócesis no ha frenado la polémica porque la agrupación local de Izquierda Unida ha cargado públicamente contra el religioso a través de su cuenta oficial de Facebook donde ha compartido la misa del padre Alfonso y le ha calificado como “el concejal número 11 del PP”. La formación de izquierdas también ha realizado la siguiente reflexión: “Esto es lo normal, desde hace ya algún tiempo en Archena. Haciendo política desde el púlpito. Desde luego las enseñanzas de Jesús no las pone precisamente en práctica con este discurso”.

Este cura nacido hace algo más de cuatro décadas en la pedanía murciana de Javalí Nuevo está recibiendo muestras de apoyo y críticas a partes iguales en las redes sociales porque el asunto está teniendo trascendencia en diversos municipios de la Región. Entre otros motivos porque Alfonso Alburquerque es un religioso conocido en tierras murcianas porque atesora una dilatada trayectoria en la Diócesis de Cartagena, donde ha estado al frente de parroquias en Los Alcázares, Bullas y Calasparra. Además, tras su llegada a Archena el obispo Lorca Planes en el año 2018 le designó Vicario Episcopal de la Zona Pastoral Cieza-Yecla.

“Por fin un sacerdote valiente, leal, sensato, prudente y creyente. Y ha sido en Archena. Dios bendiga a este sacerdote y Dios os bendiga a vosotros por haberlo grabado y difundido”, comenta Serafín en Facebook defendiendo el mensaje de la misa del padre Alfonso. “Yo veo a una persona ejerciendo su libertad de expresión desde el foro que lo ampara, igual que un actor o un cantante lo hacen desde su escenario. La libertad de expresión es un derecho fundamental, ya se que no os gusta también podéis hacer como en el 36 y quemarle la iglesia porque no os guste su opinión”, zanja Antonio en la misma red social.

“Me parece lamentable que el cura de mi pueblo hable así: vergonzoso”, se queja Verónica. “Qué ha aportado la iglesia para solucionar esto (la pandemia), aparte de algún rezo... Si Cristo viniera a los primeros que sacaba a latigazos de las iglesias era a algunos curas...”, denuncia Francisco. En Facebook, el vídeo de la misa no cesa de sumar visualizaciones y comentarios. No cabe duda de que la homilía celebrada por el cura de Archena, a pesar de no contar con público en el templo, se ha convertido en la más polémica que ha oficiado en los últimos años.