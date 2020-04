El bloque manchego que aplaude, pero quiere echar a Jesús, su vecino médico: "No me lo merezco"

España sigue sumida en la crisis sanitaria generada por la expansión de la enfermedad Covid-19. Y, paralelamente, el miedo de las personas a contagiarse también crece. De ahí que el médico de Familia Jesús Monllor Méndez (Santa Cruz de Tenerife, 1991) en el Hospital La Mancha Centro, situado en el Alcázar de San Juan (Ciudad Real), tuviese que vivir un episodio desagradable cuando regresó a casa después de otra dura jornada de 12 horas luchando contra el virus. Este sanitario se encontró un indignante mensaje fijado en su puerta. Un vecino de su comunidad le invitaba a irse a un hotel porque podía contagiar al resto de residentes del edificio. La nota insolidaria dice así:

"Hola vecino, sabemos de tu buena labor en el Hospital y se agradece pero debes pensar también en tu vecinos. Aquí hay niños y ancianos. Hay lugares como el Barataria [un hotel de esta localidad] donde están alojando a profesionales. Mientras esto dure, te pido que lo pienses".

"Considero que lo hizo algún vecino preso del miedo, que ha podido estar enfermo o quizá tenga algún familiar con Covid-19, pero no le guardo ningún rencor", se sincera, con amabilidad, el doctor Monllor en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. "Aunque no sé quién es, le invito un día a hablar si quiere, con las medidas de protección adecuadas, y le explico por qué los sanitarios no somos más propensos a contagiar a nadie. De hecho, nosotros nos protegemos muchísimo", continúa este MIR de segundo año.

Aun así, Jesús insiste en que lo ve "raro" porque vive en "una comunidad de vecinos buena y respetuosa".

El cartel que otro vecino ha pegado en le edificio en apoyo al médico Jesús Monllor.

Pese a ello, el médico, perplejo con este mensaje y con el "resquemor" que sintió, ha desvelado a este periódico que la respuesta de los vecinos del municipio de Alcázar de San Juan ha sido "maravillosa". "Me han ofrecido casa, comida, incluso me han puesto un cartel en la puerta de mi bloque que dice Aquí vive un héroe", continúa Jesús. "Pero, como colofón final, en mi turno de ayer, la alcaldesa del Alcázar [Rosa Melchor] se acercó al hospital y me entregó un carta escrita a mano en la que agradecía la labor del personal sanitario del hospital. Era para todos pero me la entregó a mí", explica, muy agradecido, el MIR tinerfeño.

La respuesta, también viral

Lo cierto es que Jesús no quería que este suceso trascendiera. "Cuando esto me ocurrió, compartí la imagen en mis grupos de personas cercanas: familiares y amigos. Y fue mi madre, que se indignó mucho al ver el mensaje, la que escribió un post en Facebook contando lo que había pasado y se hizo viral", narra el médico, aún incrédulo por la respuesta ciudadana ante la denuncia del cartel que hizo su progenitora a través de la citada red social.

Por ello, Jesús también decidió contestar a la nota a través de las redes sociales asegurando que "no esperaba este mensaje a ningún profesional sanitario en general". "Nos partimos la espalda, con pocos medios, jugándonos la salud", dice el doctor Monllor en su respuesta en la que ha valorado y agradecido también "el gran comportamiento ejemplar de la mayoría de personas" que han atendido. Su nota, al completo, reza así:

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, da al médico Jesús una carta en agradecimiento a los sanitarios del hospital.

"Antes que nada quiero agradecer de corazón las palabras de ánimo de todos. Tanto amigos, conocidos, compañeros de profesión o simplemente si has querido acercarte a solidarizarte.

Es evidente que no esperaba este mensaje a ningún profesional sanitario en general. No creo que ninguno lo merezca. Nos partimos la espalda, con pocos medios, jugándonos la Salud, para que todo el que entra por la puerta se ponga bien.

Una vez aclarado lo anterior quiero decir que verdaderamente creo que esto es un pequeño punto negro dentro de una sociedad española que de largo ha demostrado saber estar. Y cuyos aplausos cada día a las 20:00 llenan. En ningún momento creo que sea justo generalizar, sino todo lo contrario. Es un comentario que ‘brilla’ por lo extraordinario.

Quiero aprovechar la difusión que esto ha tenido para AGRADECER sin paliativos el ejemplar comportamiento de la gran mayoría de personas a las que hemos atendido. Familiares y enfermos que han entendido con entereza la crueldad de esta enfermedad y sus quejas han sido mínimas. Al igual que a mis compañeros residentes, adjuntos, enfermeras, auxiliares, celadores, cocina, administración, limpieza.... que son los responsables 100% de que este desastre no haya sido aún más cataclismico

Yo soy uno más de tantos que estamos en la pelea, y a los cuales hago extensivas todas las bonitas palabras que habéis escrito.

Ánimo amigos y amigas, sigamos luchando todos. Que el final del túnel está cerca".

Otros casos

El caso que le ha ocurrido a este sanitario, que estudió en la Universidad de La Laguna, no es el único que ha ocurrido en el mundo. En Argentina, por ejemplo, otros dos médicos han recibido sendas notas en los ascensores de sus domicilios en las cuales sus vecinos les dicen que se vayan de su casa para que no infecten al resto de residentes.

Agustín y Francisco, dos médicos residentes del Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, se encontraron con un cartel en el ascensor de su edifico con el mensaje. “Si sos médico, farmacéutico y/o trabajas en el servicio de salud Andate!! Nos vas a contagiar a todos”. pic.twitter.com/fhYxOfowQw — RICARDO PISANO (@RICARDOPISANO) April 3, 2020

El otro ejemplo de esta práctica insolidaria lo ha sufrido el médico de Cruz Roja, Rodrigo Cuba, a quien también le pidieron en una nota fijada en su ascensor que se fuese de su domicilio, situado en el 7ºB, para evitar que contagie el coronavirus Sars CoV-2.

REPUDIABLE PEDIDO A MÉDICO DE LA CRUZ ROJA



Un vecino le pidió al Director de Emergencias de la Cruz Roja, Rodrigo Cuba, que "no vuelva más a su casa". Este mensaje fue encontrado en el ascensor de forma anónima.#CruzRoja #Repudio pic.twitter.com/dcdNURYpxY — NSA Noticias (@NSANoticias) April 10, 2020