El acertijo viral que tienen que adivinar los candidatos al FBI: ¿Eres capaz de resolverlo?

Como seguro sabéis, el FBI es la Agencia de Investigación Criminal de los Estados Unidos que opera e investiga en todos los países del mundo. Ser un agente de la Federal Bureau of Investigation requiere de unos conocimientos muy amplios, por lo que es necesario que los candidatos superen varias pruebas de lo más intensas para poder formar parte de ella.

Son numerosas las pruebas psicológicas que deben pasar los candidatos, así como pruebas físicas que determinan la idoneidad de la persona para el puesto de trabajo. Resulta esencial superar todas las pruebas y demostrar unas habilidades especiales para ser apto.

Para que puedas saber si entrarías en este cuerpo, al menos por la parte psicológica, EL ESPAÑOL te trae un acertijo con el ponerte a prueba. ¿Aprobarías?

Acertijo para los candidatos del FBI

El acertijo que los candidatos del FBI deben resolver es el siguiente:

Es un día de verano en el que hace mucho calor y un hombre y una mujer se encuentran en su primera cita. Mientras esperan a que les sirvan la comida, ambos se sirven un vaso de agua helada. El hombre solo tomó dos sorbos de agua a lo largo de toda la comida, mientras que la mujer necesitó tres vasos, ya que estaba sudando mucho por el calor. Y no los bebió a lo largo de la comida, sino que estos fueron sólo al principio.

Una vez acabaron de cenar, cada uno se dedica a lo suyo y unas horas más tarde, el hombre le envía un mensaje a la mujer. En él, le explica que se encuentra muy mal, que está gravemente enfermo y que se sentía de lo más débil. Posteriormente, antes de medianoche, el hombre aparece muerto.

Después de encontrar el cuerpo, la policía interroga a la mujer y descubren que algunas de las bebidas que habían consumido estaban envenenadas. Entonces, si ambas bebidas estaban envenenadas, ¿por qué sólo el hombre falleció?

Esta es la historia que inicia este acertijo, al cual deberás darle un par de vueltas antes de contestarlo. Piensa bien en todos los detalles. No te dejes ninguno de ellos, pues en el más mínimo se encuentra la respuesta.

Solución al acertijo del FBI

¿Estás seguro de que ya tienes la respuesta? ¿La has pensado y meditado bien? ¿Has buscado justificaciones a tus preguntas? Pues si es así, vamos a darte la respuesta para que puedas ver si has acertado.

El motivo por el que solo el hombre murió es porque el veneno se encontraba en los cubitos y no en la bebida en sí. De este modo, como la mujer tenía tanta sed y bebió de golpe, los cubitos no tuvieron tiempo de deshacerse. Por ende, el veneno nunca se disolvió en el agua y ella no salió envenenada. Por el contrario, el hombre esperó a tomar su bebida. En este tiempo, los cubitos que acompañaban al agua se derritieron por completo, por lo que él resultó envenenado.

¿Habías acertado? Nosotros no lo podemos saber, pero tú sí. Si lo has conseguido, debemos felicitarte, pues esto indica que eres una persona que se fija en los detalles y que busca cualquier mínima información antes de llegar a conclusiones. Así, te puedes caracterizar por ser una persona de lo más observadora y bastante calmada a la hora de emitir juicios. Por ello, podemos decirte que pasarías la prueba psicológica sin muchos problemas.

Por el contrario, si no lo habías acertado, tampoco pasa nada. Lo cierto es que podías haber pensado en una gran cantidad de motivos y haber valorado otros aspectos que te podían llevar a la confusión. Sea como sea, es verdad que, quizá, podía haber otras explicaciones, por lo que no debes tomártelo muy a pecho y te animamos a seguir probando.

Ten en cuenta que la capacidad de observación y análisis de los hechos es algo que se puede entrenar, por lo que estamos seguros de que, con tiempo y trabajo, la mayoría podría superar esta prueba.

Por último, también queremos decirte que, tanto si has acertado el acertijo como si no, al menos lo has intentado. ¡Eso es lo que cuenta! Demuestras un gran poder de decisión a la hora de tomar resoluciones y pones empeño en conseguir cuanto te has propuesto. Así, te aconsejamos que nunca dejes de ser esa persona, alguien que se marca metas y objetivos, por pequeños que estos sean.

Los acertijos, los retos visuales y los test de personalidad son pruebas que puedes encontrar fácilmente en Internet. Hace unas décadas, estas pruebas estaban sólo al alcance de algunos profesionales, pero ahora todos podemos disfrutar de ellas. Y, ¿qué es lo mejor de tenerlas a nuestro alcance? Qué podemos hacer tantas como queramos y cuando nosotros deseemos.

¿Qué conseguimos con los test de personalidad y acertijos?

Por un lado, ayudan a convertirse en una persona un más sabia, pues los acertijos siempre aportan información y nuevos datos. Con ello, se cumple el dicho de "no te acostarás nunca sin haber aprendido algo nuevo". Por otro, los test de personalidad permiten conocer tu persona mucho mejor: podrás ser más consciente de tus fortalezas y debilidades, por lo que te acostarás siempre siendo una mejor persona y habiéndote superado al ser capaz de conocerte mejor.

