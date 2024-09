Denuncian que Ione Belarra utilice a la Virgen del Rocío para ridiculizar y la acusan de andaluzofobia

Las palabras del pasado miércoles 25 de Ione Belarra, diputa de Podemos, durante la sesión de control al Gobierno mentando a la Virgen del Rocío están dando mucho de qué hablar en redes sociales estos días. Su mencióna la divinidad como último recurso al que encomendarse para que la economía española mejore su situación, en una clara alusión al discurso de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha generado numerosas muestras de rechazo, especialmente procedentes de andaluces.

"Para decir como ha dicho la ministra de vivienda que lo que vamos a pedir es solidaridad a los caseros, están ustedes a un tris de pedirle también a la Virgen del Rocío que bajen los precios del alquiler para hacer un pacto con la derecha", han sido las palabras que han generado multitud de indignados.

Es el caso de José Ignacio García, uno de los más críticos con la diputada morada. García es portavoz de la formación Adelante Andalucía, movimiento que reclama una "Andalucía soberana, feminista, ecosocialista y de las de abajo", y que se considera a sí misma como "la herramienta que da voz a nuestra tierra, sólo al servicio del Pueblo Andaluz".

¿Sabéis por qué habla así de pedir a la Virgen del Rocío y no a San Fermín, siendo ambas cosas absurdas para bajar el alquiler?



Porque lo andaluz es de pobres e incultos y lo del norte está bien. https://t.co/VX4cAkJ3MG — Jose Ignacio García ۞ 🇵🇸 (@joseigs_) September 25, 2024

Un usuario le replicaba que quizá se debía al hecho de que la ministra Montero sea andaluza y no navarro, explicación que no parecía convencer al dirigente. "Justamente a la ministra de la que se ríen por su acento andaluz. Estaré muy sensible, pero uno se harta de que estos comentarios siempre vayan pa los mismos. En dirección sur", respondía.

Lo cierto es que José Ignacio García no ha sido el único en sentir dañado el orgullo andaluz por estas palabras de Belarra. La usuaria Lucía Sáez, también andaluza, compartía en su cuenta de X una reflexión similar a la anterior, incidiendo en lo recurrente que es meterse con el folclore andaluz en estas situaciones.

"Pedir a la Virgen del Rocío" como una acción relacionada con la absurdez.

Ella es de Pamplona, podría haber dicho a San Fermín. Pero bueno, ya sabemos el trasfondo y por dónde van los tiros… https://t.co/cT71d4Y3tj — Lucía Sáez (@illayoquese) September 25, 2024

