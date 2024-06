Por qué los madrileños son mejores que los catalanes: la reflexión de una polémica tiktoker

Sabíamos que la rivalidad entre Madrid y Barcelona se extendía a numerosos campos, como la política, el turismo, la cultura o el deporte, pero lo que no nos podíamos imaginar es que el pique entre ambas ciudades iba a ser motivo de discusión también en algunas redes sociales.

Es el caso del podcast "Como Thelma y Louise", disponible en YouTube, en el que la "influencer" Nuria Uriel hablaba claramente de una de las ventajas que tiene la capital comparándola con la ciudad catalana.

"En Barcelona, por ejemplo, mis amigas de toda la vida no conocen a mis amigas de la uni, o han coincidido una o dos veces. Mis amigas de la uni no me presentan a sus amigas de toda la vida. No piensan que a la otra persona le apetecerá estar en un grupo que no es el suyo, y entonces ni invitan", comenta la joven.

El clip, subido a la cuenta de Tiktok del programa, analiza esas diferencias entre los grupos de amigos de ambas ciudades, y deja en mucho mejor lugar a Madrid frente a su homóloga. "En Barcelona es imposible quedar diez veces y que ya te consideren tu amigo. Aquí (en Madrid) quedas tres y ya te dicen, tía, vamos a tal sitio", argumenta Nuria.

Lo cierto es que el vídeo ha levantado cierta polémica en la red social china, donde se acumulan numerosos comentarios relatando experiencias propias al respecto. Opiniones al margen, es indidudable que el tema interesa entre los más jóvenes, como puede acreditar el hecho de que el vídeo acumule más de 460.000 reproducciones en la red social china.