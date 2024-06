La sorprendente confesión de Ancelotti a Pedrerol sobre cómo se gestó su fichaje por el Madrid

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha realizado unas sorprendentes declaraciones en el programa El Chiringuito, presentado por Josep Pedrerol, en la semana en la que el equipo blanco se disputa la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund.

El italiano dejó varios titulares en la entrevista con el programa de La Sexta, aunque de entre todos ellos uno ha sido el que más ha llamado la atención a los aficionados blancos. Concretamente, el referido a una llamada telefónica que mantuvo con José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez y principal responsable de la toma de decisiones deportivas en el club.

"Siempre he tenido muy buena relación con el presidente y José Ángel. Le llamé para ver si podía fichar jugadores y le dije si había encontrado entrenador y que tenía que fichar al mejor para el Real Madrid. Él me dijo ¿y quién es? y yo le dije ¿te has olvidado de lo que pasó en 2014?", comenta el italiano.

Más allá de las bromas, la decisión de José Ángel Sánchez de volver a apostar por el técnico que en 2014 llevó al Real Madrid a levantar la deseada décima Champions League parece haber sido un acierto, tal y como acreditan los títulos obtenidos en esta nueva etapa con el italiano en el banquillo.

Desde que regresó a Chamartín allá por el verano de 2021, Ancelotti ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa, un Mundialito de Clubes y una Champions League que pueden ser dos si este sábado logra vencer al Borussia de Dortmund.