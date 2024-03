Si eres "delicado" a la hora de comer... te sentirás identificado con estas frases de un vídeo viral

Todos conocemos a la típica persona, ya sea amigo, familiar o pareja, que, digamos, es un poco "especialita" o "delicada" para comer. Lo más típico que suele no agradar mucho por el paladar a muchas personas son las verduras, aunque también hay alimentos como el jamón, las croquetas o la tortilla de patatas que, aunque no tenga sentido e incluso se pueda considerar delito nacional, no gustan a ciertas personas.

Precisamente es sobre esto lo que habla un vídeo que se ha hecho en las últimas horas viral en redes sociales. En el vídeo en cuestión, un chico llamado Ismael que se dedica a crear contenido, explica de forma sarcástica lo que escuchan a diario las personas que son "delicadas" para comer.

"¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado?", "¿Entonces tu en las bodas pasarás hambre, no?", "Pues no sabes lo que te pierdes", "¿Entonces tú comes menú infantil normalmente, no?", "¿Pero lo has probado? Si está buenísimo", "Toma, prueba, que te va a gustar... chiquillo pruébalo", "¿Tú comes todos los días lo mismo, no?", "Vamos a pedir para el medio algo para picar e Ismael que se pida algo para el solo, que no le gusta nada", "¿Solo comes patatas fritas? Se te va a poner cara de patata", "Ahora tienes una hija... no puedes decir en la mesa no me gusta porque te va a imitar", "Bueno, ¿entonces tú que comes?". Todas estas son algunas de las frases que deja en el vídeo y que seguro que la gente "delicada" se identifica con ellas. Termina el vídeo con un "Bueno... os dejo que no sé qué hacerme de comer".

El vídeo ha causado sensación en redes sociales por ser tan real para la gente que no es tan abierta a la hora de probar novedades gastronómicamente hablando. Algunos de los comentarios más repetidos y originales han sido: "Madre mía la de comentarios tontos que he tenido que aguantar yo", "Los que dicen que es falta de educación de respeto y demás... Os faltó aire al nacer verdad?", "Eso son traumas infantiles, desinterés paternal y falta de educación y respeto", "Jamás entenderé el "no me gusta" sin probarlo", "Yo soy igual y mis padres me dieron buena educación para los cansinos que dicen que es falta de educación" o "Falta lo de "como se nota que nunca has pasado hambre"".