El 'streamer' IlloJuan incendia las redes: "Como me conocen me salto la lista de sanidad pública"

Conocido como IlloJuan, seudónimo de Juan Alberto García, procedente de Málaga, es uno de los influencers más destacados y valorados dentro de la comunidad de habla hispana en Twitch. Sus transmisiones en directo, que suelen durar varias horas, y su interacción con el chat lo han posicionado como uno de los 'streamers' con mayor audiencia de media. Quizás no sea tan reconocido como figuras públicas como Ibai, Rubius o TheGrefg, pero logró superarlos en meses como diciembre del año pasado, cuando acumuló más de 45,000 suscriptores de pago.

En esta ocasión, uno de sus comentarios durante una retransmisión ha generado indignación y polémica en las redes sociales. El malagueño lleva lidiando con una hernia discal en la espalda desde hace "unos tres años", para la cual ha estado realizando diversos ejercicios y tratamientos con el objetivo de evitar una cirugía, según ha mencionado en ocasiones anteriores.

Sin embargo, durante un reciente viaje a México, un movimiento brusco le causó una serie de dolores, por lo que buscó tratamiento al regresar a Málaga. "Una de las ventajas de ser reconocido es cuando vas al médico", comenzó explicando en su transmisión de este martes. Según relató, el médico le recomendó someterse a una resonancia lumbar y, al solicitar la cita, ocurrió el momento que ha generado críticas. "El médico me reconoció y me dijo: 'Cita para finales de marzo'. Y pensé, qué lástima, ¿no hay disponibilidad antes? Y me miró y me dijo, yo te conozco. Y le respondí, claro que me conoces, así que dame cita para mañana. Y me la dio para el viernes", comentó entre risas.

no se por qué la gente se queja tanto de las listas de espera en sanidad si puedes ser streamer y saltartelas sin problema pic.twitter.com/naVfZiMj6f — Adrián Galindo (@galiindo13) March 7, 2024

Este comentario, difundido a través de un clip compartido en Twitter que ha acumulado más de 3 millones de reproducciones, ha generado miles de comentarios, la mayoría de ellos críticos hacia el creador de contenido malagueño. "No entiendo por qué la gente se queja tanto de las listas de espera en el sistema de salud cuando puedes ser 'streamer' y evadirlas sin problemas", se puede leer en el tuit que resume la indignación de las redes.

Aunque la gran mayoría critica el sistema de citas y las listas de espera en la sanidad pública, todo indica que se trató de una consulta y una resonancia privadas, ya que luego continuó explicando: "El único inconveniente de operarse es el aspecto económico, pero por suerte no es un problema para mí, estoy dispuesto a gastar lo que sea necesario, especialmente cuando se trata de temas de salud. La operación cuesta alrededor de 7-8 mil euros, según me han dicho". "La verdad es que la salud de la espalda es preocupante, es algo muy delicado, es lo que sostiene todo, y tener un problema serio en la espalda...", reflexionaba IlloJuan al final de la transmisión, mostrando su preocupación por este problema de salud. Hasta el momento, después de la publicación de este "clip" viral, el 'streamer' no ha hecho declaraciones al respecto.