Los requisitos 'imposibles' para llegar a compartir un piso en Madrid: "Hay algunos ilegales"

Encontrar un piso en Madrid es una misión casi imposible si no se cuenta con un salario lo suficientemente amplio, como sucede también en otras ciudades de España. Conseguir un lugar para vivir en la capital es un trabajo en sí mismo que requiere de comparar distintas viviendas, calcular cuánto tiempo nos llevará a desplazarnos desde allí a nuestros trabajos, ceder en la ubicación ideal y encajar el presupuesto, por eso ha repuntado desde hace años la posibilidad de compartir el hogar como cuando se era estudiante.

De los 17,10 euros que costaba el metro cuadrado el pasado mes de julio, según Idealista, se han alcanzado los 17,90 euros en este mes de diciembre, cumpliéndose un récord nunca antes registrado. No obstante, compartir piso no es tampoco la panacea. Ya no por la consecuente infantilización y pérdida de independencia y privacidad, sino también porque los requisitos que se establecen son a veces muy complicados de cumplir e incluso llegan a dar hasta miedo.

Una joven tuitera que está buscando una habitación ha compartido algunas de las condiciones y su tuit se ha hecho muy viral. En una primera captura se puede leer que hay tres requisitos: ser no fumador, algo dentro de la lógica al igual que no tener mascotas, pero además piden que la persona que se incorpore sea runner o corredor habitual "de correr mínimo dos o más días a la semana y con ilusión de compartir algún rodaje o trote por el parque del Retiro, a solo un kilómetro de casa".

"El 'running' es un requisito"

Añaden además que "quiera participar en carreras populares con el compañero de vivienda y otros corredores para así tener una convivencia más divertida e ilusionante". En un segundo anuncio, al que piden abstenerse a fumadores y a gente con mascotas, se desea que "le guste el orden y la limpieza" y se pone como importante que "el running es un requisito". En el tercero hay que informar sobre el trabajo actual, si es fijo o eventual y la antigüedad, el dinero neto que se cobra al mes, el tiempo que estará en el piso y si acuden solos o en pareja, valorando "positivamente añadir redes sociales" al cuestionario:

Lo de buscar piso en madrid qué es exactamente pic.twitter.com/VtSf8EiUJc — xrltt3 (@elpicorules) December 26, 2023

El tuit ha llegado a más de 1,2 millones de cuentas y ha inspirado no pocos comentarios como estos:

ánimo corazón, a mi para una habitación me exigían ser vegana y hacer compra compartida para comer entre todos los del piso xd — ✷ (@bloodymery____) December 27, 2023

cuesta mucho decidir cuál es peor, si los runners o el de las rrss — bongars (@bongars22) December 26, 2023

Hay movidas que no creo ni que sea legal preguntar jajsja — javi (@badgyalfurbo) December 26, 2023

holaaa, yo estoy buscando compi de piso para enero, preferiblemente que no sea runner 💀 si quieres hablamss — lau 🦂 (@laubeesly) December 27, 2023

entre los precios y las exigencias m veo debajo d un puente — c🩷 (@cclaudiarb_) December 27, 2023

q les pasa a los runners?? — Fernando Albarrán Corredera (@ferniworld) December 27, 2023

Adjunto algunas de mis favoritas (también Madrid), no tengo captura de la habitación que tenía como requisito para entrar saberse la letra de Soldadito marinero para cantarla en las copas de los sábados. pic.twitter.com/hxesT3cQNY — ana (@isssuolp) December 27, 2023

Además, la tuitera ha publicado un par de detalles que complican la búsqueda todavía más:

No me lo da pic.twitter.com/7PZcwCA3Z3 — xrltt3 (@elpicorules) December 27, 2023

Ideal para cuando llegas mamada a casa. Ya entras directamente d rodillas. — xrltt3 (@elpicorules) December 27, 2023

Sin duda, encontrar un lugar donde vivir en Madrid es para que te den un premio.

