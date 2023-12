La nueva frase viral para quedar "como un cuñado" en la cena de Nochebuena: "Profeta del cuñadismo"

Todos conocemos a un cuñado y, si no lo conoces, es que eres tú. Y no, no hablamos en este caso de la pareja de tus hermanos o de los hermanos de tu pareja, sino de esos otros cuñaos que lo son por vivir en el paraíso de los lugares comunes. Sí, esa gente que repite mil veces el mismo chascarrillo casposo, que tienen la manía de seguir haciendo humor de todo sin tener en cuenta que los tiempos han cambiado y que saben mucho más que tú. Por supuesto, siempre encuentran gangas y se compran lo que sea a precios más bajos que los demás.

Algunos achacan este comportamiento cuñadil al efecto psicológico Dunning-Kruger, que establece que las personas con menos conocimientos tienen tendencia a sobreestimarlos; pero sea como fuere, lo cierto es que es un filón en cuestión de humor. El cómico Álvaro Casares es uno de los más explota este fenómeno desde las diferentes facetas de los cuñados, dando incluso algunas pautas para saber cómo hablar cuñado en España, enumerando diez situaciones para sacar la artillería.

Ahondando en este tipo de frases, el tiktoker El Padre de España, con más de 72.900 seguidores en la red social, ha lanzado un consejo "para quedar como verdaderos cuñados estas Navidades", atendiendo a que "las expresiones ya están muy utilizadas y hay que innovar". Así, cuando salga en la cena, "que seguro que sale, el tema de la Inteligencia Artificial", aconseja que se coja la copa en alto y se reflexione que "a lo mejor deberíamos preocuparnos menos de la Inteligencia Artificial y más de la inteligencia natural":

"Con eso quedáis como auténticos cuñados", ha finalizado el tiktoker en un vídeo que acumula más de 413.000 reproducciones y aplausos en forma de comentarios como estos: "Me lo apunto en mi lista de frases de cuñado que uso", "el catedrático de los cuñados", "tengo el deber de expandir el cuñadismo a la comunidad venezolana", "el final y levantar el vaso le da el toque experto", "el profeta del cuñadismo", "¿vendes cursos de cuñadismo?" y "este es profesor en la facultad de cuñadismo".

Sigue los temas que te interesan