La 'cobra' en una discoteca de Madrid es el vídeo más viral de Halloween: "Duro rechazo"

La Real Academia Española indica en su Diccionario que, entre otras acepciones, una cobra es un "movimiento o gesto de retirar la cara para evitar un beso no deseado", algo de lo que desde La Jungla hemos dado cuenta en multitud de ocasiones. Contamos algunas poco recordadas como la de Carlos Sobera a Elsa Pataky, y también otras menos comunes pero igualmente impactantes como la del Papa Francisco a los feligreses cuando querían besarle el anillo papal que lleva en la mano.

Sin duda, una de las más famosas y presentes en el imaginario colectivo es la que Bisbal le habría hecho a Chenoa en el reencuentro de Operación Triunfo, y una de las últimas cobras virales fue la de Isabel Díaz Ayuso a Mario Vaquerizo. Ahora, quizás estemos ante la definitiva, tanto por riqueza estética como por contexto y resultado final. Una auténtica obra de arte que se ha grabado en la noche de este 31 de octubre en una fiesta de Halloween que organizaba la discoteca Show Proyect de Pinto, en Madrid.

Desde el perfil de Instagram de la discoteca han confirmado que la cobra se captó en su celebración y en el vídeo que se ha hecho viral también se ve un cartel de Show Proyect. La secuencia no tiene desperdicio: chico aparentemente borracho, con una copa en la mano, se mueve entre la gente en la pista de baile. Intenta acercarse a una primera chica, pero ésta se da cuenta de sus intenciones y, en automático, se aparta de él y pone cara de asco mirando a la persona que graba.

"La cobra que merece"

Desaparecida esta primera protagonista involuntaria del plano, el hombre se acerca a una segunda mujer y le plantifica un beso en los labios, que en apariencia están cubiertos por una careta blanca. No pide ningún tipo de permiso ni consentimiento. Sin embargo, no tardaríamos en asistir a un giro de guion propiciado por la justicia poética y el karma uniendo sus fuerzas: la mujer que recibió el beso no estaba de frente, sino de espaldas y con la máscara en el cogote, así que en realidad le dio un piquito a la nada.

Al darse la vuelta y ver al hombre pegado, su cara lo dice todo y eso que, seguramente, no era consciente de lo que había pasado a sus espaldas. Ha sido el tuitero Ceciarmy quien ha compartido el vídeo en la red social X, sin aportar contexto ni autoría, pero las imágenes van camino del millón de reproducciones y acumulan miles de comentarios y citados como los siguientes:

El tipo de cobra que merece esta peña pic.twitter.com/WrTZECm9fp — Alexsinos (@alexsinos) November 1, 2023

Cuando te hace la cobra una careta es una señal clara de irte a casa — GREEN INVESTOR (@InversorVerde) November 1, 2023

tengo miedo de salir de fiesta y estar tan borracho y protagonizar el video viral de los próximos días https://t.co/NEhMzI4ZeO — alberto.🇱🇰⚡️ (@alvertooo07) November 1, 2023

Le hicieron una cobra hasta sin enterarse — barrilgalicia (@barrilgalicia33) November 1, 2023

Ni duro rechazo ni nada, en cualquier puta discoteca hay tíos así a pares. Dan asco solo con mirarles y cuando están cerca de alguna tía se ve como va a ir la cosa https://t.co/TArxZ6AX3D — Rayo McQueen⚡ (@Bubusalgado) November 1, 2023

El chaval despues de eso pic.twitter.com/6p6tvYFLrH — GetsGamingAM (@GetsGamingAM) November 1, 2023

Sin duda el vídeo de este Halloween.

