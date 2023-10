La aplaudida réplica de un hostelero a un cliente que llegó con la cocina cerrada: "Hartos"

La forma en la que tratamos a las personas que nos atienden en los establecimientos de cara al público dice muchísimo de nosotros. En general, atendiendo a esto, podríamos dividir a la sociedad en dos grandes grupos: los que se comportan con educación, normalidad y empatía, y aquellos que asumen que al otro lado de la barra o mostrador están para servirle y atender a sus antojos, olvidándose incluso de sus derechos laborales. Cualquiera que haya trabajado en hostelería o comercio tiene un máster en la detección de este tipo de individuos.

A los demás, que a veces vivimos en la inopia, el curso avanzado de alarma por clasismo nos lo dan a veces las redes sociales, sobre todo desde perfiles como Soy Camarero, donde suelen converger todo tipo de denuncias relacionadas con la hostelería. En este caso, su último tuit viral nos devuelve al mundo de las reseñas, ese subgénero que tanto nos gusta en La Jungla, en especial cuando hay una réplica tan aplaudida como la que hoy nos ocupa.

Al lado de una valoración negativa, el cliente expone que "ayer estuve con mi mujer a las 23:24 horas para tomar unas tapas y me dijeron que no me sentara porque la cocina cerraba a las 24:00 horas; me tuve que ir... Que les vaya bien, sobraos", marcando los valores mínimos en "relación calidad-precio", "servicio" y "comida" aunque no haya comido absolutamente nada. Sin embargo, esta vez el comentario ha obtenido respuesta por parte de los responsables del local, que estaban esperando la reseña.

"No se lo consiento"

"La cocina la cerramos a las 23:30 y eso no le permite venir a las 23:24 a comer", empiezan explicando, justificando que no es que vayan "de sobrados, es que no voy a permitir que vengas seis minutos antes a comer a mi restaurante y tener una plantilla de 15 personas que se vayan más tarde por su culpa y por no venir antes". Le recuerdan que el local abre de 8:30 a 00:00 y sostienen que "si le sentamos a comer a las 23:24, mientras se le atiende la bebida y luego pensáis lo que vais a comer y pedís, y luego se elabora... Nos vamos todos por su culpa a la 1:00 mínimo":

"Eso no lo consiento", reitera el responsable del local, enfatizando que están "hartos de gente como ustedes, que se creen que los que trabajamos en hostelería somos esclavos y no tenemos vida. Se equivoca, vaya antes a comer a los restaurantes". El tuit ha alcanzado a más de 800.000 cuentas en la red social X, con cientos de comentarios. Algunos todavía defendían al cliente tratando de justificar que había llegado antes de la hora de cierre, pero la mayoría han aplaudido la respuesta:

Chapoooo 👏 — PInkfloydiana ◢ ◤ ♥ (@xvidelskyla) October 18, 2023

Es que no tienen vergüenza — Bacareño 🟥🟨🟪 (@PotenteDeCorso) October 18, 2023

Para quitarse el sombrero con la respuesta,ojalá todos así 👍👍👍👍 — Daxter3192 (@daxter3192) October 18, 2023

Olé!! Más responsables con esos principios, por favor 👏🏻👏🏻

La de veces que me he tenido que ir 30 min. o 1 hora después de mi hora de salida porque venían caraduras a 5 min de cerrar cocina.

Pero a la encargada le daba igual. — Newie 💙 (@BlueMilkyCow) October 19, 2023

Pues olé por la respuesta es una vergüenza y que tengas que aguantar encima una reseña así no sé si no entiende la gente que se abre de una hora a otra y cuando se cierra se tiene que hacer caja recoger limpiar etc etc y no ahí manera siempre igual — Sandri (@SandriRodrigue8) October 18, 2023

Una respuesta de 10 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Mucha gente por desgracia piensa que hostelería es sinónimo de esclavitud y que dar servicio significa no tener vida propia — Mónica Tacino (@MTacino) October 18, 2023

Ojalá poder poner reseñas a clientes sinvergüenzas que se creen que dueños y señores de todo — lcp (@iriaizan) October 18, 2023

Van tarde y encima mienten para perjudicar como venganza. Gente egoísta, corta de miras y rencorosa. — Carlos Pascual Díaz (@CarlosPascualD4) October 18, 2023

Este país sigue igual,hay gente que cree que donde pago cago y no es así — ModestoJose (@asijime) October 19, 2023

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 de sobrados van ellos, que han quedado como el culo con esa reseña. Bien por el restaurante — Beatriz (@zirbea14) October 18, 2023

Insisto, estamos ante una sociedad que cree que tiene derecho a todo y los demás el deber de cumplirlo. — Paco Manuel Perez (@PacoManuelPere1) October 18, 2023

Con un poco de empatía se llega a todos lados.

Sigue los temas que te interesan