Le 'pillan' robando en una nave y acaban volcándole su furgoneta: el vídeo viral que arrasa en redes

Presenciar un robo suele ser algo traumático. Ante un suceso así, las víctimas pueden reaccionar de forma muy diferente. Hay personas que se quedan paralizadas al pillar a una persona cometiendo este tipo de delito. En cambio, en el lado opuesto, están quienes, lejos de sentirse atemorizados, deciden poner en aviso a las autoridades e incluso defenderse de los ladrones y volver el robo en su contra.

Esto ha sido precisamente lo que ha sucedido en un almacén de una nave industrial de El Casar, en Guadalajara. Los dueños del almacén pillaron a unos hombres de etnia gitana accediendo al recinto privado para, presuntamente, robar material del interior. Sin embargo, lejos de limitarse a llamar a la Policía, los trabajadores del almacén decidieron defenderse del intento de robo con un duro contraataque que ha arrasado en redes sociales.

Los trabajadores del almacén encerraron la furgoneta tras la reja junto a sus ocupantes, imposibilitando que estos pudieran salir del recinto. "Que no venimos más aquí y ya está, que es la primera vez que hemos venido aquí", asegura uno de los ladrones, que graba el vídeo, para evitar un fatal desenlace.

"Nos quiere tirar la furgoneta con la grúa", asegura uno de los presuntos ladrones. Sin embargo, tras estas palabras, comienzan las reprimendas de los empleados del local. "¿Qué hacéis aquí metidos?", le recrimina uno de los trabajadores. Ante esta situación, uno de los presuntos ladrones responde: "Tenéis toda la razón del mundo".

Ante la amenaza de los dueños del almacén, que parecen no ceder en su represalia, los ladrones se apresuran a coger sus pertenencias de la furgoneta. "Qué nos queréis quitar la vida y aplastar con la furgoneta", se escucha decir a uno de los que iban en el vehículo.

"Quitaros, de ahí que lo aplasta. Este hombre está loco", dice otro de los acompañantes. Minutos después, un trabajador del almacén levanta la furgoneta con una pala excavadora, la lanza desde arriba y la vuelca.

"Llama a la policía que este hombre me quiere matar a mí, nos quiere atropellar", dice una de las personas de etnia gitana al final del vídeo, del que se desconoce el desenlace.

El vídeo, de casi seis minutos de duración, se ha convertido ya en uno de los más comentados en las últimas horas en redes sociales. Han sido muchas las cuentas que han difundido las imágenes. Sin embargo, la famosa cuenta de Twitter Social Drive ha sido la que más ha conseguido viralizar este surrealista sujeto. En la actualidad, el vídeo supera las 390.000 reproducciones.

Los usuarios no han podido evitar reaccionar a las imágenes que se han convertido en lo más comentado del día de hoy en redes sociales. "Este capítulo de 'La que se avecina' no lo había visto" o "lo mejor que he visto en mucho tiempo" han sido algunos de los mensajes que han lanzado los usuarios de Twitter.

Muchos han criticado la actitud de los ladrones, sobre los que consideran que no deberían realizar actos de este tipo. Sin embargo, ha habido alguno que también ha lanzado algún que otro dardo a los trabajadores de la nave: "Muy listo el de la excavadora no es. Ya veremos si no le toca pagar daños...", decía otro de los usuarios de Twitter.

