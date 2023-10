Muere Dorothy Hoffner, la mujer de 104 años que logró el récord Guiness tras saltar en paracaídas

La historia de Dorothy Hoffner dio la vuelta al mundo hace apenas unos días. El pasado 1 de octubre esta anciana, de 104 años, se convirtió en la mujer más longeva en saltar en paracaídas. Este lunes, solo una semana después de su hazaña, su familia anunciaba su fallecimiento en su casa de Chicago, Illinois.

Hoffner, nacida en 1918, se convirtió en una apasionada del salto en paracaídas desde que, con 100 años, lo practicara por primera vez, pero no fue hasta este mes cuando, con 104 años, la centenaria mujer superó el récord de salto al vacío con mayor edad que antes ostentaba la sueca Linnéa Ingegärd Larsson, de 103 años.

La estadounidense llegó al aeródromo en andador y tuvo que ser ayudada para subir a la nave: "Vamos, vamos, ¡Jerónimo!", dijo cuando ya estuvo sentada en su asiento, recoge The Guardian.

Sin embargo, la edad no fue un impedimento para esta mujer, que realizó un salto en la modalidad de tándem desde unos 4.100 metros de altura en Ottawa, al suroeste de Chicago, en el estado de Illinois. Hoffner saltó junto a un instructor certificado por la Asociación de Paracaidistas de Estados Unidos, Derek Baxter, completando un giro perfecto hacia adelante antes de empezar la caída libre perfectamente colocada.

El salto duró unos 7 minutos, incluyendo un lento descenso hasta el suelo, en el que aterrizó de una forma magistral, como destacaron los monitores presentes en la zona. Su instructor confesó que su objetivo principal en ese salto era asegurarse de que ella "pudiera levantar las piernas durante el aterrizaje". "Lo hizo mucho mejor que la mayoría de la gente", dijo Baxter al finalizar el descenso.

La edad, "solo un número"

Con este salto de récord, Dorothy Hoffner desafió a la edad y dio un ejemplo de superación. "La edad es solo un número", dijo la mujer a la multitud que la esperaba. La anciana dejó claro que no le daba miedo el salto y no dudó en aconsejar a quien tenga sueños por cumplir que nunca es tarde para hacer cosas nuevas, confesando al aterrizar que "fue maravilloso estar allí arriba, encantador, no podría haber sido mejor".

Además, Hoffner aseguró que todavía tenía otros sueños por cumplir que también implicaban riesgo. La anciana planeaba la que iba a ser su próxima aventura: volar en un globo aerostático antes de cumplir los 105 años, el próximo mes de diciembre. Mientras, la asociación Skydive Chicago, que organizó y supervisó su salto, empezó a realizar el proceso para que Guinness World Records certificara su salto como la nueva marca.

Sin embargo, la centenaria mujer ha fallecido a la espera de cumplir su nuevo sueño y de recibir la certificación del Guiness World Records. Su familia anunció esta semana su fallecimiento mientras dormía en la residencia de mayores de Chicago de la que era usuaria. Fue la enfermera que trabajaba con ella la que encontró su cuerpo, desconociéndose aún las causas de su muerte.

La familia aseguró que Hoffner era una mujer "valiente, independiente y llena de vida". Madre de dos hijos, tenía también seis nietos y cuatro bisnietos. Su hazaña, a la espera de figurar en el Guiness World Records, quedará para siempre en el recuerdo de todos como un ejemplo de valentía.

