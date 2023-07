Una española visita la oficina más exclusiva de Google y alucina: "No había visto nada igual"

Google es una de las empresas más importantes del mundo. Gracias a su poder y a su repercusión, ha conseguido llegar hasta casi todos los confines del planeta. Es por eso por lo que se ha convertido en uno de los gigantes tecnológicos más destacados de nuestra era. Su motor de búsqueda es líder absoluto en el mercado.

Sin embargo, el gigante americano cuenta con una amplia gama de productos y servicios gracias a su imparable y constante innovación tecnológica. Además, la empresa cuenta con una cultura corporativa que promueve la creatividad, la libertad de expresión y la participación de sus empleados.

Una de las trabajadoras de la empresa es Adri, una española muy activa en redes sociales como Instagram o TikTok que se ha hecho famosa por sus diferentes vídeos. Uno de los que ha tenido más éxito ha sido en el que realiza un tour por la oficina más espectacular de su propia empresa, Google. Se trata del centro que se encuentra en Nueva York y que es admirado en todo el mundo.

¿Cómo es la oficina más impresionante de Google que arrasa en redes?

Adri es conocida en redes sociales por sus múltiples por sus vídeos. En muchos de ellos explica cómo son algunas de las mejores oficinas de grandes empresas del planeta. Algunos ejemplos son la de LinkedIn o la de Google. Fue precisamente la del motor de búsqueda líder en el planeta la que generó una gran repercusión.

Durante su vídeo, Adri, explica que ella misma trabaja en Google y que aprovechó un viaje a Nueva York para mostrar algunas maravillas como esta oficina, la cual es la que más le ha impresionado de todas las que ha podido conocer. Y lo cierto es que a juzgar por las imágenes, las instalaciones son increíbles, repletas de modernidad, pero a la vez de sitios bellos y muy acogedores.

"Soy Adri, trabajo en Google y estoy a punto de enseñaros la oficina de Google más impresionante". Tal y como se puede ver en las imágenes, Adri queda impresionada por su tamaño. Tanto es así que se ofrece la posibilidad de moverse en patinete por su interior para poder verla entera en un solo día.

En su interior se incluyen espacios tan poco comunes como incluso una enorme sala de juegos, algo que dejó literalmente alucinando a Adri: "Os juro que no había visto nada igual". Su grado de impresión no deja de crecer a medida que va descubriendo secretos y espacios de un edificio que define como único.

Lo cierto es que Adri ha podido explicar, con todo lujo de detalle, cómo es esta gran oficina de Google que le ha robado el corazón y en la que ha podido observar todos sus confines, incluidos su inmenso comedor y hasta la cocina que hay en cada una de sus plantas donde se ofrecen menús y comidas de primerísima calidad.

Además, Adri destaca que esta comida es gratis para sus empleados: desde el desayuno, hasta la cena, pasando por snacks y bebidas. Por si esto fuera poco, cuentan con máquinas expendedoras de aparatos electrónicos completamente gratuitos. Una auténtica locura que está arrasando en redes sociales como Instagram o TikTok.

Dentro de los espacios que visitan destacan sus salones y pasarelas, las zonas comunes decoradas con mucha vegetación al más puro estilo neoyorquino y áreas en los que se pueden encontrar instrumentos para tocar y hasta una cinta de correr. Por último, Adri alucina con una amplia sala de YouTube en la que luce un espectacular pantallón.

¿Qué expectación ha generado la oficina de Google?

El vídeo de Adri ha sido muy bien recibido por parte de sus seguidores, quienes están acostumbrados a seguir sus andaduras y a recibir sus consejos sobre cómo utilizar las diferentes posibilidades que ofrece Google, sus aplicaciones y todos sus productos. El vídeo y las imágenes de esta espectacular oficina se hicieron virales rápidamente y recibió cientos de comentarios.

Muchos se ponían de acuerdo y contaban que para ellos era "el trabajo soñado". Sin embargo, este vídeo también ha provocado un efecto contrario al que Adri esperaba, ya que ha suscitado algunas críticas. Pero no contra ella, sino contra Google, contra su propia empresa, ya que para muchos de sus seguidores crear una oficina tan perfecta tiene un objetivo detrás: que nadie quiera irse a su casa y estar allí el mayor tiempo posible.

Comentarios como "¡me parece algo súper engañoso! Sin darte cuenta estarás más tiempo en la oficina que en tu casa, todo está diseñado para eso", "suena a que no quieren que vayas a tu casa", "una maravilla de oficina, así nadie de Google querrá hacer home office" o "antes me emocionaba pensar poder trabajar ahí, pero ahora me daría miedo con tantos recortes, prefiero trabajar en una empresa más estable" empezaron a llegar de forma masiva creándose una corriente de mala publicidad hacia el gigante tecnológico.

Incluso algunas personas se dieron cuenta de que no había mucha gente en sus puestos de trabajo: "Nunca veo gente trabajando, ¿realmente se hace uso de todos esos espacios? ¿Se ve a grupos jugando a juegos de mesa?". Está claro que sobre gustos no hay nada escrito.

